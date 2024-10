Dominó-effektust indíthatott el a 49 éves színész-producer távozása a Joker: Kétszemélyes téboly készítői közül. Sokak szerint Bradley Cooper megérezhette, hogy ennek a filmnek nagyon nem kéne elkészülnie, és milyen igaza lett: a Joker úgy néz ki az év legnagyobb bukása lesz Joaquin Phoenix és Lady Gaga főszereplésével.

Bradley Cooper és Todd Phillips hatalmas sikereket ért el együtt, de a Joker: Kétszemélyes tébolyból a színész kiszállt

Bradley Cooper a producer, aki lelépett

Elsőre mindenkit meglepett Bradley Cooper döntése, hiszen 2019. legnagyobb sikerének producereként súlyos dollármilliókat kereshetett. Az 55-70 millió dollár közötti költségvetésből készült Joker több mint 1 milliárdot hozott, aminek a nettó nyeresége alsó hangon 350 millió dollár körül volt, amiből Cooper búsásan részesedett. Ilyenkor logikusan azt gondolnánk, ugorjunk neki a második résznek, de Cooper nem így tett. A Collider információ szerint a színész valamit megérezhetett, ugyanis a Joker sikere után megszakította a munkakapcsolatát Todd Phillips rendezővel, akivel a Másnaposok című film óta dolgoztak együtt és számos filmet közösen jegyeztek producerként is. A hírek szerint Cooper nemcsak üzleti, hanem művészi szempontból is nagyon hangsúlyosan beleszólt a Joker készítésébe, ami okozott kisebb feszültségeket az alkotótársával, de a végeredményt tekintve mindegy: a Jokert többek között a legjobb film Oscarjára is jelölték. Közben Cooper hat éve szerződése lejárt a szintén gyártó és forgalmazó Warnerrel, így megalapította a saját produkciós cégét, és elkészítette a szintén számos Oscarra jelölt Maestro filmet, ami a Netflixen látható. Itt azonban még mindig visszaszállhatott volna Bradley a készítésbe, most már a saját cégével, de a sztár megérezte, hogy itt egy nagyon kaotikus film készül, ezért nem kockáztatott.

A Joker: Kétszemélyes téboly hatalmas bukta lett

Bradley Cooper a jós: 100 milliós bukta lehet a Joker: Kétszemélyes téboly

Cooper előrelátó volt, ugyanis a Joker: Kétszemélyes téboly katasztrofálisan teljesít. Ahogy a kritikánkban is megjegyeztük, fogalmunk sincs mire költöttek el 200 millió dollárt egy ilyen kusza, és unalmas filmre, amit még Joaquin Pheonix és Lady Gaga sem tudott megmenteni. A gyatra kezdés után a második hétre 81 százalékot estek az amerikai film bevételei, így eddig 165 millió dollárt szedett össze a film. A Variety információ szerint a filmnek legalább 450 millió dollárt kéne összeszednie ahhoz, hogy profitot termeljen, de jelen állás szerint örülhetnek, ha nem lesz 100 millió dollárnál nagyobb a mínuszuk. Ha a Joker: Kétszemélyes téboly továbbra is ilyen rosszul teljesít, akár három-négy héten belül eltűnhet a mozikból. A Warner filmjeit általában a MAX szokta bemutatni, szóval a streaminges premier minden bizonnyal ott várható.