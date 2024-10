Mit adhat még egy újabb Bridget Jones film?

Csak a bevételi adatok alapján: a Bridget Jones filmek rengeteg nézőt izgatnak, vagyis szigorúan piaci alapon a negyedik rész nagyon is indokolt a folytatás.

A harmadik résszel ellentétben ráadásul az új film alapja ismét egy Fielding-regény, a 2016-os Bridget Jones naplója 3. - Bolondulásig című nemzetközi bestseller, amiben olyan kérdéseket feszeget a címszereplő kalandjain keresztül az írónő, minthogy

helytelen-e letagadni a korunkat netes párkeresésnél?

vagy erkölcstelenség-e főnöztetni, amikor az egyik gyerekünk tetves?

A filmet 2024 májusa és augusztusa között forgatták, már utómunkáknál tart, néhány hónap és kiderül: adhat-e még a nézőknek valamit egy újabb Bridget Jones-kaland, amelyben Zellweger mellett Hugh Grant és Jim Broadbent is visszatér, valamint látható lesz Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor és Leo Woodall is (a forgatásról itt vannak képek, amiken jól látható, milyen lesz az új Bridget Jones). A film rendezője az eddig főként tévés produkciókon dolgozó Michael Morris (Better Call Saul, 13 okom volt, Testvérek).