95 éves lenne Bud Spencer, az örök pofozómester

A filmtörténelem legnagyobb pofongyáros párosa évtizedek óta meghatározó része a közép-kelet-európai kultúrának, generációk közötti kapocsként szolgál az alkotásaik iránti szeretet, valamint remek időtöltésnek számítanak a karácsonyi ebédek utáni kajakóma leküzdése során. A páros egyik tagja, Bud Spencer sajnos 2016-ban elhunyt, viszont emlékét sokan őrzik mai napig. A mai nap ünnepelné 95. születésnapját, ennek alkalmából össze is gyűjtöttünk életéről és pályafutásáról 15 érdekes tényt.

Bud Spencer szobra a budapesti Corvin sétányon (Fotó: Attila Husejnow)

Terence Hill másik fele, Bud Spencer

1. Bud Spencernek, hiába Itália szülötte, az Olaszországban megjelent filmjeiben is szinkronizálni kellett sok esetben, hiszen anyanyelveként nem az olaszt használta, hanem annak nápolyi dialektusát. Magyarországon is volt egy bejáratott szinkronhangja, aki nem más volt, mint Bujtor István.



2. Színészi karrierje előtt úszott és vízilabdázott is, ráadásul nem is akármilyen szinten. Három olimpián is képviselte hazáját 1952 és 1960 között, ezzel párhuzamosan elkezdte beindítani színészi pályáját is, első szerepét 1950-ben kapta.

3. Az ördög jobb és bal keze hazánkban csak 1988-ban került bemutatásra, azaz 18 évvel az eredeti premiert követően, azonban mégis a legnagyobb sikerű film lett Magyarországon abban az évben, több mint 1,3 millió jegyet adtak el rá.

A filmtörténelem egyik legikonikusabb párosa

(Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

4. A Nyomás utána! című filmben tényleg ő vezette a helikoptert, ugyanis volt hozzá (illetve kisebb repülőgépekhez) jogosítványa, melyet a Mindent bele, fiúk! forgatása után szerzett meg.

5. Terence Hill-lel összesen 18 filmet készítettek, igaz, az első közös mozijukban, az 1959-es Hannibálban nem volt közös jelenetük, és mindketten csak apróbb szerepben tűntek fel.

6. A színjátszás és a sport mellett még sok minden máshoz is értett. Egyetemen jogot hallgatott, de még vegyészmérnöknek is tanult egy ideig. A zenéhez is volt érzéke, különösen kedvelte a jazz és a swing műfaját, ráadásul még zenekarban is játszott.

Ön mit kívánna Budtól?

(Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

7. Egy időben élt az a városi legenda, miszerint a Bűnvadászok tekepályás jelenetét, ahol Bud Spencer feltörli a padlót az egyik rosszfiúval, a Pogány Madonnából csenték el. Ám ez természetesen nem igaz, hiszen a Bűnvadászok 1977-ben jelent meg, míg a magyar alkotás csak 1981-ben. A legenda alapját az adhatta, hogy Spencer és Terence Hill mozija csak 1989-ben debütált hazánkban.