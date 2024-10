Cameron Diaz elárulta, miért tér vissza tíz év után

Már egy évtized is eltelt azóta, hogy Cameron Diazt utoljára láthattuk a mozikban. A kilépő darabjai a Szexvideó Jason Segellel, illetve az Annie című családi film voltak, utóbbiban Jamie Foxx-szal ketten játszották a főszerepeket. Érdekesség, hogy a jövőre megjelenő új projektjében, az Újra akcióban című akcióvígjátékban is Jamie Foxx oldalán láthatjuk újra. A színésznő be is vallotta, az Oscar-díjas Foxx volt az, akinek egészen egyszerűen nem tudott nemet mondani. A film forgatásán akadtak problémák, a premiert is elodázták, de 2025. január 17-én már nagy eséllyel megtekinthető lesz a Netflixen.

Cameron Diaz az Annie-ben, eddigi utolsó filmjében, Jamie Foxx oldalán

Cameron Diaz korán vonult nyugdíjba

A színésznő a Fortune Most Powerful Women 2024 nevű gáláján beszélt a múltjában meghozott fontos döntéséről, a színészettől történő visszavonulásról:

Valami olyasmi volt, amit meg kellett tennem. Úgy éreztem, ez a helyes döntés annak érdekében, hogy visszanyerjem az életem. Senkinek a véleménye és senkinek az ajánlata nem tudta volna megváltoztatni a döntésemet. Úgy éreztem, magammal kell foglalkoznom, és azt az életet kell felépítenem, amit igazán magamnak akartam.

Ezen az úton pedig el is indult Cameron Diaz, hiszen 2015-ben összeházasodtak a Good Charlotte nevű rockzenekar gitárosával, Benji Maddennel, és két gyermekük is született. 2020-ban pedig egy barátnőjével borászati bizniszbe vágtak vele.

Az emberek izgatottan várják Cameron Diaz visszatérését

Nem egyszeri alkalom lesz

Cameron Diaz a visszatérésével kapcsolatban elmondta, hogy eleinte a koronavírus-járvány után nehezen vették rá magukat, hogy kimozduljanak a családi fészekből, mert nagyon jól érezték magukat egymás társaságában. Egy idő után azonban mégis úgy érezték, át kell lépniük a küszöbön, és újra csinálniuk kell valamit. A férje pedig támogatni kezdte azt az ötletét, hogy visszatérjen a filmek világába.

Eddig te támogattál minket, most pedig itt az ideje, hogy mi támogassunk téged. Menj, és csináld azt, amihez értesz

– idézte férje szavait Diaz.

A színésznő egyébként nem egy projektre tervez a jövőben. Keanu Reeves mellett ő lesz Jonah Hill fekete komédiájának másik főszereplője, valamint az idén bejelentett Shrek-folytatásra is rábólintott. A szinkron kedvelői pedig reménykedhetnek benne, hogy Cameron Diaz magyar hangja, Für Anikó is részese lesz a szőke ciklon visszatérésének.