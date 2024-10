Gyerekrablás, pedofília és más perverz dolgok Charles Bronson legfurcsább filmjében

"A szégyen az oka. Jobb elviselni a megaláztatást, mint azt a tudatot, hogy mások is megtudják, hogy hozzányúltak. Ilyen a japán mentalitás" – magyarázza egy japán nagyvállalat vezetője fiatalabb beosztottjának, miért hihette azt, hogy a szépséges diáklány, akit a szeme láttára molesztáltak a zsúfolt tokiói metrón, elélvezett a zaklató érintésétől. A házassági válságát szexuális fantáziálással, hostess lányokkal és alkohollal kezelő kétgyerekes fiatalabb kollégát, bizonyos Hada Hirosit (James Pax) ezután hároméves Los Angeles-i külszolgálatra küldik, és az idegen városban, elég részegen hozzá, kísértésbe is esik, amikor a tokiói metrón látottakat maga is kipróbálná és egy amerikai gimnazista lány szoknyája alá nyúl, de a kamasz az amerikai mentalitásnak megfelelően rögtön segítségért kiált. Ráadásul a lány annak a Crowe felügyelőnek (Charles Bronson) a gyereke, aki az erkölcsrendészet legkeményebb zsarujaként arra tette fel az életét, hogy megtisztítsa Los Angeles utcáit a nőkkel és gyerekekkel szemben erőszakoskodó, rajtuk élősködő alakoktól.

Tiltott dolog: Kinjite (Charles Bronson és Juan Fernández)

Fotó: Paramount/Canon

A Tiltott dolog: Kinjite tehát két fő témára koncentrál: a japán és amerikai kulturális különbségekre és a közös erkölcsi értékekre. A japán Hada ugyanis nagyon gyorsan megbánja tettét, főleg amikor Crowe felügyelő elsőszámú célpontja, a kiskorúak futtatására "szakosodott" strici Duke (Juan Fernández) elrabolja a kislányát, hogy a miután harmadmagával megerőszakolja, rászoktassa a drogokra, majd gazdag ügyfeleihez (férfiakhoz és nőkhöz egyaránt) vigye, akik válogatott perverzióikat kiélhessék.

A japán férfi és az amerikai lány közötti konfliktus nem is nagyon kerül többet szóba, a film nagy része tulajdonképpen a Duke elleni harc krimis és akciófilmes bemutatása, olyan Bronson-mozik szellemében, mint a Bosszúvágy, az Éjféli leszámolás vagy a Murphy törvénye. Utóbbi kettőt egyébként a Tiltott dolog: Kinjite rendezője, J. Lee Thompson jegyzi, akivel Charles Bronson összesen 9 filmet készített és épp ez a brutális és furcsa film volt az utolsó közös mozijuk (az első az 1976-os Tízezer dolláros megbízás volt).