Christian Bale majdnem belehalt egy szerepébe

Rohamléptékben kellett kilókat magára pakolni, hogy megmentse Gothamet (Fotó: Warner Bros. / ZUMA Press)

Hajnali mentőakció (2006)

Ahogy elhagyta Gothamet, ismét a diéta fogadta. A Hajnali mentőakció kedvéért közel 25 kilogrammot fogyott. A jeleneteket pedig a cselekménnyel ellentétes sorrendben vették fel, hogy a Dieter Denglert alakító Christian Bale szépen, fokozatosan szerezhesse vissza normál testsúlyát addig, mire a főszereplő fogságának kezdetéhez érnek a forgatás során.

Nemcsak Christian Bale, hanem Steve Zahn is alaposan lefogyott a mentőakcióhoz (Fotó: Lena Herzog / NORTHFOTO/© 2006 by Entertainment Pictures)

A harcos (2010)

A drogfüggőségével küzdő ökölvívó megformálásához megint le kellett fogynia, de ezúttal a rettenetes diéta helyett más taktikát választott.

„Futottam, mint egy őrült. Órákig tudtam volna futni megállás nélkül, és a végén igazán egészségesnek éreztem magam.”

– mondta Bale, egy 2010-es interjúban.

Christian Bale és Mark Wahlberg A harcos című filmben

(Fotó: l90 / ZUMApress.com/© 2010 by Paramount Pictures)

Amerikai botrány (2013)

Az eddigi séma alapján ki lehet következtetni, hogy a fogyást ezúttal is súlygyarapodás követi. Christopher Nolan Batman-trilógiájának befejező darabja, A sötét lovag – Felemelkedés után Christian Bale elképesztő tempóban kezdett el fánkokat, hamburgereket és szinte bármit enni, ami csak elé került. Meg is lett az eredménye, 18 kilót hízott, felvett egy szemüveget és egy idétlen parókát, cserébe pedig kapott az Akadémiától egy Oscar-jelölést is.

Felismerhetetlenségig hízott az Amerikai botrány miatt (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO/Prod DB © Atlas Entertainment) |

Alelnök (2018)

Néhány év egészséges étkezést és életmódot követően Bale ismételten készen állt arra, hogy komoly átalakulásnak vesse alá magát. Az Egyesült Államok korábbi alelnökéről, Dick Cheney-ről szóló mozi miatt megint közel 20 kilogrammot szedett fel, ezúttal a pite volt a kedvence. Azonban ez nem volt elég, a fejét is leborotválta, illetve a szemöldökét is befestette. A nyakát is vastagabbá akarta varázsolni, ezért külön gyakorlatokat csinált.

Sok munkát nem hagyott a sminkmestereknek a művész úr

(Fotó: Annapurna Pictures / NORTHFOTO/© 2018 by Entertainment Pictures)

Az aszfalt királyai (2019)

Az alelnök befejeztével akadt egy kis problémája, nem fért bele a versenyautóba. Ezen sürgősen változtatnia kellett, talán egy kicsit túl is lőtt a célon, hiszen 30 kilónál is többet dobott le magáról. Kollégája, Matt Damon nem is hitt a szemének, az meg végképp ledöbbentette, hogy Christian Bale elmondta neki, egyáltalán nem evett semmit, hogy minél hamarabb formába kerüljön.