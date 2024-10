A Marvel sztárját szemelte ki új filmjébe Christopher Nolan

Nem sokáig tétlenkedik az angol rendező! Pár héttel ezelőtt — tehát alig egy évvel a világszinten több mint 900 millió dollárt termelő Oppenheimer megjelenését követően — bejárta a világsajtót, hogy ismét direktori székbe ül az Oscar-díjas Christopher Nolan. Rögtön főszereplőt is kapott a produkció Matt Damon személyében, aki Nolan két korábbi filmjében is szerepelt. Ráadásul premierdátumot is kapott a projekt, 2026. július 17-én kerülhet mozikba, noha azt hozzá kell tenni, az angol rendező stúdiója, a Universal Pictures még nem adott ki hivatalos közleményt az üggyel kapcsolatban. Ennek ellenére a pletykák nem állnak le, és azt suttogják, Christopher Nolan már Tom Hollandot is szerződtette.

Megvan Christopher Nolan új filmjének sztárja Tom Holland személyében?

Fotó: AFF/PA Images

Christopher Nolan gyűjti a képregényes neveket

Úgy tűnik, ha éppen nem a megszokott arcokkal akar forgatni, akkor az angol rendező a Marvel nagy nevei közül válogat magának munkaerőt. Ugyanis a Christopher Nolan által nyert díjak számát gyarapító tavalyi moziban, az Oppenheimerben a képregényes univerzum egyik legnagyobb hősét, Vasembert megformáló Robert Downey Jr.-t láthattuk egy fontosabb mellékszerepben. Ezúttal pedig a Pókembert alakító Tom Hollandra vetett szemet, és a The Hollwood Reporter értesülései szerint Nolan már meg is győzte a fiatal színészt. A mozi sztorijáról idáig semmit sem tudni, de egyes források szerint biztosan nem a jelenben fog játszódni. Vajon ismét egy múltbéli történetet mesél el nekünk Christopher Nolan, vagy a jövőbe kalauzol majd el minket? Reméljük, minél hamarabb megtudjuk ezt is!