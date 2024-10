Nagykorú lett Christopher Nolan tökéletes trükkje

A két mindenre elszánt mágus szerepében Christian Bale és Hugh Jackman (Fotó: Touchstone Pictures / NORTHFOTO)

5. 2006 nemcsak a labdarúgó-világbajnokság éve volt, hanem a bűvészfilmeké is. Ugyanis abban az évben három ilyen tematikájú alkotás is megjelent. A cikkünkben tárgyalt darab mellett ekkor készült el Neil Burger A mágus, illetve Woody Allen Füles című filmje is. Utóbbiban egyébként A tökéletes trükk szereplői Hugh Jackman és Scarlett Johansson is feltűnnek. Úgy tűnik, nagyon megtetszett nekik az illúzió világa.

6. A film egymással versengő két mágusát úgy hívják, hogy Alfred Borden és Robert Angier. Ha összeolvassuk a két karakter monogramjait, akkor az ABRA kifejezést kapjuk, mely a bűvészek által használt abrakadabra „varázsige” része.

Scarlett Johansson is igyekszik átverni a nézőt (Fotó: Francois Duhamel / Entertainment Pictures)

7. Christian Bale egy trükköt sem tanult meg igazán a forgatás során. A produkció során egy profi bűvész, Ricky Jay támogatta a stáb munkáját, aki saját maga is szerepelt a végső változatban. Jay-jel kapcsolatban a walesi színész elmondta, hogy mindig csak egy részét mutatta meg a trükköknek, a teljes egészét sosem, így nem is tudta, pontosan hogyan hajtja végre azokat.

8. Az egyik jelenetben szerepel egy kínai mágus, Csung Ling-szu, aki a való életben is létezett. Bár valójában ő egy William Ellsworth Robinson névre hallgató, amerikai illuzionista volt, aki felvette a kínai trükkmester karakterét, és olyan komolyan is vette, hogy közel húsz éven át nem szólalt meg angolul nyilvános helyen. Tette mindezt egészen halála napjáig, amikor egy fatális, félresikerült golyófogó trükk következtében anyanyelvén kiáltott fel, hogy „Istenem, meglőttek! Le a függönnyel.”

Hugh Jackman, a színpad a tiéd (Fotó: Francois Duhamel/ Entertainment Pictures)

9. A filmben elhangzik, hogy a bűvésztrükkök felépítésének három fázisa van: Az ígéret, a fordulat és a jutalom. Érdekes módon, a kész mozifilm története is ennek az elvnek az alapján épült fel.

10. Kis híján Az amerikai szépség direktora, Sam Mendes rendezte a filmet. Mendes kapálózott is a film alapjául szolgáló regény írójánál, Christopher Priestnél, hogy ő vihesse vászonra a könyv sorait. Ám egy alkalommal Priest kezébe került Christopher Nolan első filmjének, a Csapdának (angolul Following) a kazettája, és akkor elhatározta, hogy a fiatal angol rendezőre fogja rábízni a munkát. Végül Nolan csak sok évvel később hozta tető alá a projektet, két Batman rész között.