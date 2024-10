Demi Moore az év legfelkavaróbb alkotásában próbál megfiatalodni - mozifilmek, amit vétek volna kihagyni októberben

Joker: Kétszemélyes téboly (Joker: Folie à Deux)

Hazai mozis bemutató: 10.03.

Fotó: AFP

Öt évvel ezelőtt az egész világot meglepte Todd Phillips író-rendező és Joaquin Phoenix, amikor újraértelmezték a jól ismert képregénygonosz Joker figuráját, az általuk készített eredettörténet pedig sokkal jobban illett a művészfilmek világába, mint a manapság divatos szuperhősmozikba. Rangos fesztivál- és Oscar-díjak sora, valamint óriási közönségsiker után jönnie kellett a folytatásnak is, amiben a Joker-mitológia másik népszerű alakja, Harley Quinn is életre kell Lady Gaga megformálásában, a műfaj pedig még az eddiginél is különösebb: egyszerre tárgyalótermi dráma és musical!

Demi Moore nagy visszatérésre készül

A szer (The Substance)

Hazai mozis bemutató: 10.10.

Demi Moore nagy visszatérésre már sokan vártak - Fotó: AFP

Vitán felül az év legfelkavaróbb filmje A szer, aminek vetítéseiről nagy számban vonulnak ki a nézők világszerte, a bent maradóknál pedig a rosszullétek és ájulások sem ritkák. Egyben Demi Moore nagy visszatérését is elhozta ez a leginkább testhorrornak besorolható alkotás, aminek főhősnője kiöregedett hollywoodi díva, aki egy új kezeléstől reményt kap arra, hogy visszakaphatja a fiatalságát. A dolgok azonban nem alakulnak olyan fényesen, mint azt remélte, és az újabb és újabb sokkoló fordulatok olyat hoznak, amiket nézőként sem láthattunk még soha mozivásznon.

És mi van Tomival?

Hazai mozis bemutató: 10.31.

Fotó: YouTube/Mozinet / YouTube/Mozinet

Till Attilát a legtöbben valószínűleg televíziós műsorvezetőként ismerik, pedig filmrendezőként is már egészen komoly munkásságot hozott össze olyan alkotások révén, mint a Tiszta szívvel, a Csicska, vagy a Pánik. Az önéletrajzi ihletettségű új rendezésében két, gyógyulóban lévő alkoholbeteg (Thuróczy Szabolcs és Polgár Tamás) egyetlen napját követhetjük végig, akik a terápiás ülésekről eltűnő barátjukat próbálják megtalálni, mielőtt az visszaesne. Eközben pedig nekik maguknak is kemény kihívásokkal kell szembesülniük…

Konklávé (Conclave)

Hazai mozis bemutató: 10.31.

Ralph Fiennes egy igazán feszültségteli thrillerrel várja a mozikba a nézőket - Fotó: Northfoto

A pápaválasztó konklávé az egyik legősibb és legtitokzatosabb rituálé az emberiség történelmében, aminek működése és eseményei milliók képzeletét foglalkoztatják minden alkalommal. Épp itt volt az ideje tehát, hogy kapjuk egy olyan mozifilmet, ami egy ilyen esemény kulisszái mögé visz minket, ráadásul ez esetben egy thriller feszültségével kombinálva. Az új pápát választó eseményt a filmben a Ralph Fiennes alakította bíboros vezényli le, aki rövidesen egy olyan összeesküvés közepén találja magát, ami az egész egyház sorsát meghatározhatja.