Demi Moore sokkoló új filmje: Rosszullétek és ájulások A szer vetítésein

Demi Moore legújabb filmje már most sokkolta a közönséget, ugyanis több néző is rosszullétről és ájulásról számolt be a vetítéseken. A szer nemcsak a színésznő merész alakítása miatt kavar nagy port, hanem felkavaró jeleneteivel is minden idők egyik legprovokatívabb alkotásaként tartják számon.

Demi Moore karaktere a filmben mindenáron el akarja kerülni az öregedést - Fotó: AFP

1

A szer főhőse egy öregedő hollywoodi sztárszínésznő (Demi Moore), aki egy új, feketepiaci eljárást vesz igénybe, hogy visszakapja a fiatalságát. Az illegális szer segítségével létrehozza önmaga tökéletes, ifjú változatát (Margaret Qualley), akivel ettől kezdve fizikailag is egymásra utalva, heti váltásban kell élniük a mindennapjaikat. Közben azonban nem várt mellékhatások lépnek fel, és nem a szer működésében.



2

A film történetének egyik fő ihletője Oscar Wilde híres könyve, a Dorian Gray arcképe. A regény főhőse egy gyönyörű aranyifjú, aki nem akar megöregedni, így a leghőbb vágya teljesül, amikor barátja megfesti a varázserejű portréját, és az arckép helyette öregszik, míg ő megőrzi szépségét és fiatalságát. Az örök fiatalságot azonban a regényben sem adják ingyen, Dorian Gray végül nem bírja elviselni a saját portréján az életvitele nyomait, így elpusztítja azt.

3

A szer rendezője a francia Coralie Fargeat, aki a 2017-es bemutatkozó mozifilmjével, a szintén brutális, látványos és női szemszögű Bosszúval rögtön hívta fel magára a figyelmet. A rendezőnő egyúttal A szer forgatókönyvét is maga jegyzi.

Fotó: Northfoto/Cole Burston



4

A film néhány jelenetében Margaret Qualley egy csillag alakú fülbevalót hord. Ez egy apró kikacsintás a rendezőnő előző filmjére, hiszen a Bosszú főhősnője is ilyen fülbevalót hordott.

5

A szer legfontosabb férfi karakterének szerepére Ray Liottát szerződtették az alkotók 2022 februárjában. A hollywoodi sztárszínész azonban alig három hónappal később, 2022 májusában váratlanul elhunyt, és a helyére szinte az utolsó pillanatban ugrott be Dennis Quaid. A film stáblistáján a köszönetnyilvánítások között így is helyet kapott Ray Liotta neve.

6

Demi Moore az interjúiban elárulta, hogy A szer forgatókönyvének olvasásakor az egykori nagy filmsikere, a Ghost jutott rendszeresen eszébe. Méghozzá azért, mert mind a két filmterv olyannak tűnt elsőre, mint amiből valami fenomenális és valami katasztrofális is kisülhet. Végül nagy mértékben emiatt vállalta el a főszerepet.