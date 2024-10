Ezeket a musicaleket mindenképpen látni kell - 7 film a West Side Storytól az új Jokerig

Ha valaki szereti a musicaleket, akkor ez az összeállítás kötelező! A West Side Story-tól egészen a legújabb Joker musicalig, ezek a filmek nem csak dallamokkal, hanem erős érzelmekkel és különleges történetekkel ragadják meg a nézőt. Itt vannak a műfaj legemlékezetesebb alkotásai, klasszikusoktól a modern darabokig!

Ezek a musicalek dallamokkal, hanem erős érzelmekkel is elragadják a mozizni vágyókat

Íme a legjobb musicalek:

A muzsika hangja (1965)

Mi mással is kezdhetnénk a listánkat, mint egy olyan klasszikussal, ami már a címében és a történetében is a zenét állítja a középpontba? A muzsika hangja ráadásul minden idők egyik legsikeresebb musicalje is, ami a bemutatásakor az Elfújta a szél bevételi rekordját adta át a múltnak.

A muzsika hangja ráadásul minden idők egyik legsikeresebb musicalje is

A főszerepben Julie Andrews tüneményes alakításával, akit apácanövendékként küldenek nevelőnőnek egy szigorú özvegy férfi és hét gyermeke mellé a második világháború előestéjén, az éneklés pedagógiai eszköze pedig mindenki szívét meglágyítja.

Grease (1978)

Az úgy nevezett „jukebox” musicalek mintapéldája a Grease (vagy régebbi címfordításban Pomádé), aminek slágerei a mai napig kötelező darabok a retrozenés bulikban.

John Travolta és Olivie Newton-John történetét már senkinek nem kell bemutatni. Minden retrobuli kötelező lejátszási listáján a filmben szereplő dalok

Emellett pedig egy ízig-vérig sulis film is, hisz egy nyári szerelem továbbélésének nehézségeiről szól a középiskolás elvárások közegében. John Travolta és Olivie Newton-John sem feltétlenül gimis korúnak néznek ki benne, de ettől még ellenállhatatlanul dalolnak olyan érzésekről, amelyeket minden iskolás (is) át tud érezni.

Karácsonyi lidércnyomás (1993)

A legkevésbé sem hagyományos musical, és a legkevésbé sem hagyományos karácsonyi film minden idők egyik legzseniálisabb animációs- és bábfilmje. A Karácsonyi lidércnyomást a legendás Tim Burton (Ollókezű Edward, Sweeney Todd) műveként szokás számon tartani, noha ő „csak” írója és producere volt a filmnek.

A Karácsonyi lidércnyomást a legendás Tim Burton alkotása

A történet a halloween-i rémisztgető, Rosszcsont Jack akcióját meséli el, aki elrabolja a Mikulást, és átveszi tőle a bizniszt. Az anti-karácsonyi mese persze a végén mégiscsak igazán karácsonyi hangulatban zárul, Tim Burton és társainak mozija pedig elfoglalta a helyét a klasszikus ünnepi filmek és klasszikus musicalek között.