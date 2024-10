40 éve halt meg a modern mozi mestere, Francois Truffaut

Francois Truffaut stúdió helyett az utcára vitte a filmet

Fotó: Getty Images

Francois Truffaut és a valóság

A hetvenes években minden csillogás nélkülözve mutatta be, milyen pokoli is a színészek élete egy-egy forgatáson, főleg ha a maximum sem elég. Az Amerikai éjszaka alapműve lett a filmipar valóságát bemutató filmeknek, sokan a filmtörténet egyik legjobb alakításának tartják a néhai Valentina Cortese díváját, akinek komoly gondjai akadnak azzal, melyik ajtón is kell belépnie a megadott jelenetbe. Az olasz színésznőt Oscarra is jelölték és morbid módon a nyertes Ingrid Bergman teljes köszönőbeszéde arról szól, hogy Cortese érdemelte volna a díjat, ugyanis ő és minden színész tudja milyen, ha "nem jó ajtón" lépünk be. 1980-ban, az Utolsó metróban a szenvedély, a színház és a történelem keveredik egymással a színésznő és a zsidó színháztulajdonos tragikus történetében. Ez a két film a szórakoztatóipar árnyoldalát bemutató trilógiájának két darabja Truffaut életművéből, azonban a harmadik, a Mágikus ügynökség munkacímen futó darab már nem készülhetett el a halála miatt.

A fiatal Francois Truffaut

Fotó: Getty Images

Truffaut és a nők

A női nem nagy kedvelőjeként Truffaut nagy kanállal falta az életet, neje Madeleine Morgenstern 1965-ben vált el tőle, két gyermekükkel. Szerelmei között volt Claude Jade és a legendás Fanny Ardant, akivel se veled, se nélküled kapcsolata a filmvilág egyik legizgalmasabb szerelmi sztorijai közé tartozott. Bár csak 1981-ig éltek együtt, jóban maradtak és Ardant mellette maradt élete utolsó évben is. Truffaut 1983-ban sztrókot kapott, ahol kiderült, agydaganata van. Alig egy évvel a diagnózis után 1984-ben, mindössze 52 évesen hagyott itt minket és a legendás filmjeit a francia mester.