Addig terrorizálta a feleségét, amíg a nő elhitte magáról, hogy megbolondult

Gázláng: hátborzongató krimi, horrorelemekkel

Cukor mesterien adagolja a feszültséget, de jóformán már a film elején nyilvánvalóvá teszi, hogy a férj valamit titkol, így a néző számára nem a feleség elmeállapotát illetően támadnak kétségei, hanem arra kíváncsi, mi a manipuláció célja, és mikor bukik már le végre a démoni férj.

Akit Charles Boyer mesterien alakít: szinte az egész filmet meghatározza hipnotikus játékmodora. Boyer egyetlen jeleneten belül hitelesen ingadozik a legszélsőségesebb érzések között, ura minden jelenetnek és uralja a többi színészt is – mellette az összeomló asszonyt zseniálisan megformáló Ingrid Bergman is szinte csak asszitens lehet (hogy aztán a zárlat mesteri alakításában hihetetlen erővel visszavegye az őt megillető főszerepet,), ahogy asszisztál a kacér szobalányként (18 évesen, élete első filmszerepében) brillírozó Angela Lansbury, a krimirajongó "vérszomjas" Bessie-t, ezt a kotnyeleskedő, hol rezonőr, hol informátor öreghölgyet alakító May Whitty, de még a hős megmentő nyomozó, a rendre makulátlan úriembereket megformáló Joseph Cotten is.

Gázláng (Ingrid Bergman, Charles Boyer és Joseph Cotten)

Fotó: MGM

Cukor filmjének persze nem csak a történet és a kiváló színészi alakítások az erényei. Noha a film (elvégre színdarabot követ) főként egyetlen belső helyszínen, a londoni Thornton Square 9. villájában játszódik, Cukor fokozatosan szűkíti be a teret, növelve a néző klausztrofób érzetét, együttérzését a bezártságra kárhoztatott hősnővel, hogy aztán a zárlatban eljussunk a poros padlásból a szabadabb jövőt jelképező manzárdtetőre – miközben "külső" helyszíneiben a Gázláng nem is a krimik és thrillerek, hanem a gótikus horrorok baljós hangulatát árasztja (a film megérdemelten nyerte el a látványtervezés Oscar-díját is).