Fogyás, botox, szteroid, hiszti, remeteség és fütyülés: Ők Hollywood legnagyobb visszatérői

Vajon újabb 6 évre eltűnik a színésző az új Bridget Jones-film után? (Fotó: Universal PIctures / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)

Daniel Day Lewis - New York bandái, Anemone

A visszavonulások nagymestere a 67 éves öntörvényű zseni. Három Oscar-díja is bizonyítja, hogy Daniel Day Lewis amihez hozzányúl, az csakis minőségi alkotás lehet. Először a kilencvenes évek végén vonult vissza, cipészkedett, festet, mindent csinált, 5 évig nem is hallottunk szinte róla. Aztán 2002-ben Martin Scorsese ajánlatának nem tudott ellenállni, ugyanis korábban már dolgoztak együtt az Ártatlanság kora című filmben. A mester Leonardo DiCaprio és Cameron Diaz mellé hívta a New York bandái kegyetlen Bill-jének szerepére. A film hatalmas kritikai sikert aratott, anyagilag nullszaldós lett, de a színész újra visszatért a vászonra. 2017-ben a Fantomszál morbid divattervező története után azonban bejelentette, többet nem látjuk őt a vásznon. Ezt egészen 7 évig sikerült tartania, ugyanis fia, Ronan kedvéért újra a kamerák elé áll gyermeke első rendezésében. Az Anemone című film egy komplex családi történetet mutat be és a jövő évi díjátadó szezon nagy sikere lehet, sőt, lehet Lewis lesz az első férfi színész, aki négy Oscar-díjat tudhat a magáénak.