Hollywoodi sztárok, akik belebuktak az álmaikba

Hollywood legrizikósabb szakmája minden bizonnyal a producerkedés. Élet-halál urai, akik hollywoodi álmokat tehetnek tönkre vagy valósíthatnak meg egy tollvonással. Sok színésznek akad azonban olyan szerelemprojektje, amit akár saját zsebből is hajlandó finanszírozni, csak hogy elkészülhessen. Sokszor megtörténik a csoda, de Francis Ford Coppola, Kevin Costner vagy Nicole Kidman példája is azt mutatja, hogy néha sokkba kerülnek ezek az álmok, és nem érdekli az embereket.

Brutális bukás lett a Megalopolisz (Fotó: NorthFoto_2024 by Entertainment Pictures)

A hollywoodi álmok valójában rémálmok?

Idén két, katasztrofális bukás is megjárta a mozikat, amik borzasztó eredményeket hoztak a mozipénztáraknál, és mellette az alkotóikat is a csőd szélére sodorták. A napokban mutatták be a 85 éves Francis Ford Coppola 120 milliós Megalopolisz című agymenését, ami úgy tűnik a filmtörténelem legnagyobb bukásaként vonul be a könyvekbe. A Keresztapa-filmek mestere az elmúlt húsz évben nem kapott pénzt a legnagyobb stúdiók produceritől, úgyhogy az egész filmet saját zsebből finanszírozta. Az eredmény egy 4 millió dolláros nyitóhétvége és egy zagyva film, amit a kritikusok se tudtak hova tenni. Coppola kára 100 millió dollár is lehet, többek között a borászatát és egy ingatlanját is eladta, hogy elkészüljön élete utolsó (nem) mesterműve.

A 85 éves Coppola elveszítheti mindenét, a Megalopolisz forgatásán többeket zaklatott és füvezett is (Fotó: AFP/Lou BENOIST)

Hasonlóan megszállott Kevin Costner is. A westernek mestere a Horizont című trilógiába fektetett be 38 millió dollárt a saját vagyonából, mert annyira hitt benne, hogy egy igazi, nagyívű opuszra szüksége van a közönségnek. A Horizont első részének 100 millió dollárra rúgtak a költségei, és már elkészült a második rész is. Az első premierje után azonban visszavonták a folytatás idei bemutatóját, a borzalmasan rossz bevétel miatt.

Kevin Costner westerneje hatalmas bukás lett (Fotó: NorthFoto_2024 by Entertainment Pictures)

Costner továbbra is hisz a projektben, sőt már egy negyedik részt is tervez, amit a harmadik etap jövő évi forgatása után csinálna meg, 2025 körül. Az Oscar-díjas színész-rendező számára nem ismertlen a saját vagyonának kockáztatása: a kilencvenes években a Waterworld 175 milliós bukásába is beszállt anyagilag, bár ott az anyatermészet is jelezte, hogy nem kéne elkészülnie annak a filmnek. Többször tarolta le a vízi díszleteket egy-egy vihar, ami miatt az egekbe szökött a büdzsé.