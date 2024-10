Jön a Horrorra akadva 6., méghozzá az eredeti alkotóbrigáddal!

A horrorvígjáték műfaja több mint 100 éves múltra tekint vissza, és azóta már számtalan remek mozit préselt ki magából. Ezek közé tartozik Keenen Ivory Wayans rendezése, a Horrorra akadva, avagy tudom, kit ettél tavaly nyárson, melynek varázsa abban rejlett, hogy követte az Airplane!, a Csupasz pisztoly, és az Austin Powers-filmek parodisztikus humorát, és átültette a horror világába. A rendező a főszereplők közé beválogatta két fivérét, Marlon és Shawn Wayanst, Anna Faris komikus-színésznőt, valamint a kor egyik legszexibb bombázóját, Shannon Elizabethet is. A rengeteg kikacsintás az aktuális és klasszikus horrorfilmek felé, a popkulturális utalások és az eszeveszett poénok miatt a közönség nagyon megkedvelte a filmet, mely a mindössze 19 millió dolláros költségvetését megtízszerezte a mozikasszáknál. Egy évvel később megjelent a folytatása is, ami ugyan már nem volt akkora siker, sem kritikai, sem anyagi szempontból, így nem meglepő módon a Wayans-testvérek ki is szálltak a projektből. A Horrorra akadva 3-tól kezdve a további filmek rendezését a korábban említett Leslie Nielsen-mozik direktora, David Zucker vette át, de a maradék három epizód már messze nem tudott olyan sikereket elérni, mint a legelső fejezet. A 2013-ban megjelent ötödik felvonást már nem is Zucker rendezte, és úgy tűnt, a filmsorozatnak végleg befellegzett.

A Horrorra akadva 2 szereplőgárdája (Fotó: Entertainment Pictures)

Új Horrorra akadva, régi arcok

Azonban egy idei CinemaCon eseményen kiderült, készül az új Horrora akadva, de többet nem lehetett tudni. Egészen tegnapig, amikor Marlon Wayans bejelentette a közösségi médiában, hogy testvéreivel együtt, több mint húsz év után visszatérnek a franchise-hoz. Az első két epizódhoz hasonlóan, Keene Ivory Wayans és két fivére, Marlon és Shawn Wayans (Feketék fehéren) közösen írják a szkriptet, a forgatás pedig 2025-ben fog majd elkezdődni.

A szereplőkről egyelőre semmit sem tudni, bár minden bizonnyal a szóban forgó testvérpár tiszteletét teszi a vásznon is. További kérdés, hogy az első négy epizód főszereplőjét alakító Anna Faris is visszatér-e. Még júliusban a People-nek adott interjújában, mikor megkérdezték tőle, mibe kerülne, hogy leszerződjön az új Horrorra akadva-filmre, azt felelte:

„Hát, pénzbe!”

- felelte nevetve a színésznő.