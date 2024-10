Hugh Grant kulisszatitkot árult el az új Bridget Jones-filmről

Az Oscar-díjas Renée Zellweger által megformált Bridget Jones, az önértékelési zavarokkal küzdő, a saját útját kifürkészni igyekvő, és a reménytelen szerelmet hajszoló újságíró sztoriját már lassan negyed évszázada ismerjük. Története azóta két folytatást is kapott, előbb 2004-ben érkezett a Bridget Jones: Mindjárt megőrülök!, majd 12 évvel később jött a trilógia zárófelvonása, a Bridget Jones babát vár. A közelgő negyedik részről Hugh Grant árult el egy-két apróságot.

Vajon Renée Zellweger és Hugh Grant újra összejönnek a filmvásznon? (Fotó: Entertainment Pictures)

Hugh Grant visszavesz a csajozásból

A Golden Globe-díjas Hugh Grant karaktere, Daniel Cleaver ugyan az első két résznek meghatározó alakja, viszont a harmadik epizódban, Colin Firth-tel ellentétben már nem szerepelt. Azonban a jövő februárban mozikba kerülő negyedik filmben ismét feltűnik Bridget egykori főnökeként az angol sármőr. Graham Norton műsorában beszélt Hugh Grant a Bridget Jones készülő, negyedik felvonásáról. Elmondása szerint, nem is lett volna szerepe, de bele akarták zsúfolni. Magáról a filmről pedig úgy nyilatkozott, hogy:

Ugyan rendkívül vicces, de mégis nagyon-nagyon szomorú is egyben.

S bár a karaktert egy igazi vérbeli nőcsábászként ismerhettük meg az első két filmben, de Hugh Grant felesége fellélegezhet, nem fogja férjét húszéves lányok körül keringő, 60 éves Daniel Cleaverként látni a mozivásznon.

Forgatási kép az új Bridget Jones-filmről

(Fotó: KGC Photo Agency)

Bridget, az önálló anyuka

Bridget Jones legújabb sztorija egy gyermekét egyedül nevelő édesanyáról szól. A film alapműveként szolgáló regény szerzője, Helen Fielding saját életéből merített ihletet, és eredetileg nem is Bridget Jonesról akarta írni a történetet, de a könyv írása közben azt vette észre, a regény főhőse nagyon is hasonlít Bridgetre, így lett végül ez is az ő sztorija.

A Bridget Jones: Bolondulásig 2025. február 14-én, azaz Valentin-napon fog debütálni a mozikban!