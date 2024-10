Hugh Jackman hihetetlen bejelentést tett a születésnapja előtt

Az 1968. október 12-én, Sidney-ben született Hugh Jackman leghíresebb szerepe minden bizonnyal Logan, azaz Rozsomák az X-Men című Marvel-képregénysorozat alapján készült filmekből (igaz, a hazai fordításban Rozsomák sokáig Farkasként szerepelt, tucatnyi alkalom után csak most, a Deadpool & Rozsomák című filmben került helyesen a magyar forgalmazásba). Ez a szerep hozta meg 2000-ben Jackman számára a világhírt, amikor az addig jóformán csak hazájában tévés és színházi produkciókból ismert színészt Bryan Singer felkérte az új évezred képregényfilm-hullámát elindító X-Men - A kívülállók egyik főszerepére (bár 1998-ban már a londoni West Enden is bemutatkozott, ráadásul rögtön a rangos Olivier-díjra is jelölték).

X-Men - A kívülálók (Hugh Jackman)

Jackman 13 évvel idősebb felesége, Deborra-Lee Furness színésznő (akivel 1996 és 2023 között voltak házasok) egyébként attól tartott, hogy a szerepben a férje csak nevetségessé válik, ezért nem javasolta, hogy elvállalja. Főleg, mert előtte Russel Crowe már visszautasította Rozsomák (Farkas) szerepét. Egyébként maga Jackman sem volt tisztában azzal, hogy a Wolverine (Rozsomák) pontosan milyen állatra utal, ezért a szerepre való felkészülés elején a farkasok viselkedését kezdte tanulmányozni. Végül inkább Clint Eastwood Piszkos Harry-filmjeiből és Mel Gibson Mad Max-szerepeiből merített ihletet – alakításáért pedig a fantasztikus filmek csúcselismeréseként számon tartott Saturn-díjat kapott, miközben a kasszasikernek köszönhetően rengetegen megjegyezték a nevét.

Hugh Jackman legjobb szerepei

Az X-Men-filmhez gyors egymásutánban készültek a folytatások (2003, 2005, 2009...), majd 17 év után 2017-ben a Logan - Farkas-ban úgy tűnt, Jackman elbúcsúzik leghíresebb szerepétől, de az idei nyár (sőt, 2024) egyik legnézettebb filmje, illetve a Deadpoolt alakító Ryan Reynolds kedvéért visszatért Rozsomákhoz.

Persze Rozsomákban aligha tudta megmutatni színészi képességeit, sokkal inkább a filmsorozat kedvéért épített hatalmas izomzatát és akciófilmes trükkjeit. Mutatjuk azt a 6 filmet, ahol Jackman tényleg játszott:

Füles (2005, r.: Woody Allen): Woody Allen bűnügyi vígjátékának szívtipró rosszfiújaként Jackman hátborzongatóan behízelgő és veszélyesen sármos, egyszerre hozza a végzetes csábító összes kliséjét és ezek lehelet finom paródiáját

A forrás (2006, r.: Darren Aronofsky): a spirituális/misztikus sci-fi főszereplőjeként Jackmant ismét Saturn-díjra jelölték az agydaganatos feleségét megmenteni akaró orvos mély átélésről tanuskodó megformálásáért

A tökéletes trükk (2006, r.: Christopher Nolan): ebben a tipikusan nolani filmben Jackmant egyszerre lehet sajnálni és utálni, ahogy arisztokrata származású bűvészként a felesége halála után egyre mélyebbre süllyed a bosszúvágy és a szakmai rivalizálás mocsarában

A nyomorultak (2012, r.: Tom Hooper): a Victor Hugo regényéből készült musical filmváltozatáért Jackmant Oscar-díjra jelölték (nyolc évvel korábban a The Boy from Oz című Broadway-musicalért elnyerte a rangos Tony-díjat), és valóban emlékezetes Jean Valjean szerepében, amelyre rendkívül tudatosan (lelkét és fizikumát megacélozva) készült

Fogságban (2013, r.: Denis Villeneuve): a thriller középpontjában két elrabolt kislány és szüleik állnak, Jackman pedig hátborzongatóan alakítja az egyik gyanusítottat elrabló és kínzással vallomásra bírni akaró kétségbeesett apát

Eddie, a sas (2016, r.: Dexter Fletcher): a mélyre került műugró és edző Bronson Peary testhezálló és izgalmas mellékszerep volt Jackman számára egy különös sporttörténeti életrajzi filmben, ami nem az éremről, hanem a saját magunk feletti győzelemről és a kitartásról szól

Hugh Jackman nagy bejelentést tett a születésnapja előtt

A legnagyobb színészi elismeréseit (Tony- és Emmy-díj, Oscar-jelölés) zenés produkciókkal kiérdemlő Jackman 2025-ben 12 koncertet ad a New York-i Radio City Music Hallban, From New York, With Love címmel. Ennek hírét három nappal az 56-ik születésnapja előtt Jackman egy vicces, Ryan Reynolds közreműködésével készült közösségi médiás videóban osztotta meg.