Hugh Jackman ismét musicalben énekel

A Deadpool és Rozsomák után várnunk kell egy keveset, hogy Hugh Jackmant megint moziban láthassuk. De azok a rajongók, akik rajonganak a színész orgánumáért, azok örülhetnek, ugyanis Jackman visszatér a musical műfajához. A Song Sung Blue címen futó projektről egyelőre nem sokat lehet tudni. Az biztos, hogy A nevem Dolemite és az Amerikába jöttem 2. rendezője, Craig Brewer fogja dirigálni, valamint Hugh Jackman mellett Kate Hudson fogja alakítani a másik főszereplőt. Továbbá olyan nevek bukkannak majd még fel a stáblistán, mint a Maffiózók című sorozat Christopherjét alakító Michael Imperioli, vagy a Jim szerint a világ főszereplője, Jim Belushi. A mozi két balszerencsés énekes történetét dolgozza fel, akik az álmukat próbálják elérni, és megalapítanak egy Neil Diamond emlékzenekart.

Hugh Jackman a filmek után meghódította a színház világát is (Fotó: Matt Crossick)

Hugh Jackman, énekes és színész egy személyben

Az 56. életévét a napokban betöltő Hugh Jackman számára nem ismeretlen a musicalek világa. Már 1999-ben a Londoni Nemzeti Színház színpadán szerepelt a Broadway egyik klasszikusát, az Oklahoma! című darabot előadva. 2012-ben pedig már nem csak a színház szerelmesei hallhatták Jackman énekhangját, hanem a moziba látogató emberek is, amikor A nyomorultak főszereplőjét formálta meg Anne Hathaway oldalán. Legutóbb pedig hét évvel ezelőtt, A legnagyobb showmanben eresztette ki a hangját, mint a mozi címszereplője, a filmhez készült dalokkal egyébként 2019-ben világ körüli koncertturnét is tartott az énekes-színész. Úgy látszik, egy turnéval még azonban nem elégedett meg, mert jövő év januárja és augusztusa között 12 alkalommal koncertet fog adni New York egyik leghíresebb szórakoztató központjában, a Radio City Music Hallban.