Jancsó Dávid Oscar-esélyes a Variety szerint

Aki azt gondolta, hogy a 207 perces Megfojtott virágoknál hosszabb film nem jöhet mostanában a mozikba, az tévedett. A The Brutalist című film a maga 215 percével azonban még nagyobb siker lehet, mint Leonardo DiCaprio filmje, sőt a film vágója, Jancsó Dávid Oscar-esélyes lehet. Az Adrien Brody és Felicity Jones főszereplésével készült film a Variety által nyilvánosságra hozott lista szerint több kategóriában is esélyes lehet az aranyszoborra.

Adrien Brody készülhet a második Oscar-díjára Fotó: YouTube

Jancsó Dávid és a The Brutalist

A 215 perces The Brutalist nagyon nehezen akart elkészülni. Évek óta cserélődtek a szereplők, először Joel Edgerton és az Oscar-díjas Marion Cotillard volt kinézve a két főszerepre, majd őket Sebastian Stanre és Vanessa Kirbyre cserélték a producerek, amikor a pandémia miatt folyamatosan csúszott a produkció. Végül 2023-ban, alig 34 nap alatt vették fel a maratoni hosszúságú film jeleneteit az Oscar-díjas Adrien Brody és a Mindenség elmélete című filmért felkapott Felicity Jones-szal. A történet a II. világháború után játszódik, amikor egy Tóth László nevű magyar származású építész és felesége, Erzsébet Amerikába vándorol, hogy részesei legyenek a modern USA születésének. Az eposzi történetben rengeteg magyar szakember dolgozott, többek között Jancsó Dávid is, aki vágóként kísérte végig a munkálatokat.

Jancsó Dávid munkáját az egész Velencei Filmfesztivál ünnepelte, Oscart is kaphat a The Brutalistért

Fotó: Getty Images/Vittorio Zunino Celotto

Oscar favorit lesz a The Brutalist?

A Velence Filmfesztiválon hosszú percekig ünnepelték az alkotást, és a 36 éves rendező, Brady Corbet a legjobb rendezőnek járó Ezüst Oroszlánnal távozott a Lidoról. A film emllett további négy szakmai díjat is elvitt. A Variety szerint a The Brutalist komoly Oscar-esélyes lehet 2025-ben. A filmes szaklap szerint a legjobb film, rendező és férfi főszereplő díja mellett a legjobb vágó díjára is jelölhetik a filmet, vagyis Jancsó Dávid Oscar-jelölést kaphat. A 42 éves filmes már olyan nagy sikerű világprodukciókban bizonyított, mint a Pieces of a Woman, A zsúfolt szoba című sorozat és legutóbb A Majomember című thriller.

A The Brutalist év végén kerül a mozikban az USA-ban, a hazai bemutatóról még nincs hír. Az előzetese még nem érkezett meg a sikergyanús alkotásnak, ám egy First look összeállítást már kiadtak hozzá.