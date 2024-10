Ezekkel a szerepekkel készült az anyaságra Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence a 2000-es évek közepe óta foglalkozik színészettel, megfordult Monk – A flúgos nyomozó egyik epizódjában, kritikai elismerést kapott a Winter’s Bone – A hallgatás törvénye című thrillerben nyújtott alakításáért, illetve a mutáns-mozik feltámasztásában, az X-Men: Az elsőkben is szerepet vállalt. Azonban a világ Az éhezők viadala 2012-ben megjelent első felvonását követően ismerte meg igazán a nevét. Egy évvel később Az amerikai botrányban nyújtott alakítása miatt, legjobb női mellékszereplő kategóriában Golden Globe-díjat nyert, valamint Oscarra is jelölték. A drámai szerepei mellett kipróbálta a sci-fi (Utazók), a pszichothriller (Anyám!) és a kémfilm műfaját is (Vörös veréb). Első gyermeke születése után pedig tőle kicsit váratlan módon belekóstolt a romantikus-vígjátékok világába a 2023-ban megjelent Barátnőt felveszünkkel. Láthatóan karriere során igyekezett minél több zsánerben kipróbáltatni magát, de az is szembetűnő, hogy számos általa alakított karakternek anyai, gondoskodó vonásokkal rendelkezik. A színésznő tegnap bejelentette, ismét babát vár, ennek okán pedig összeszedtük Jennifer Lawrence anyaszerepeit.

Jennifer Lawrence felhívta magára a producerek figyelmét A hallgatás törvényével

(Fotó: g90 / ZUMAPRESS.com/© 2011 by Anonymous Content)

Családfői szerepkör

Éppen csak 20 éves volt a színésznő, mikor már családfői szerepkörben tűnt fel a Winter’s Bone –A Hallgatás törvényében. Egy fiatal, Ree nevű lányt alakított, aki maga kénytelen gondoskodni kis testvéreiről, valamint beteg édesanyjáról is, mivel drogdíler apja nem képes megfelelően betölteni a családfői pozíciót. Aztán egy nap, mikor apja eltűnik, Ree úgy dönt, a nyomába ered, és megkeresi. Ezzel a felnövéstörténettel Jennifer Lawrence felkerült Hollywood térképére, pályafutása ekkor indult el igazán.

A családját összetartó erő és karrierét kutató nő egy személyben

(Fotó: Twentieth Century Fox / NORTHFOTO/© 2015 by Entertainment Pictures)

Karrier kontra anyaság

A 21. század egyik nagy kérdése, hogy hogyan lehet család mellett karriert építeni. Ezt a kérdést boncolgatja egy 2015-ös tragikomédia is, a Joy, amelyben a Jennifer Lawrence által játszott Joy a szétszakadó családját igyekszik egyben tartani. Az apja és a volt férje nem jönnek ki jól egymással, az anyja gondozásra szorul, és még ott vannak a gyerekei is. Ha ez nem lenne elég, mindeközben még munkahelyéről is elbocsátják, így karrierét is meg kell mentenie valahogy. Ezt pedig egy hétköznapi találmánnyal igyekszik kivitelezni, melyben nagy üzleti lehetőséget lát. A 2012-es Napos oldal után – amelyért egyébként Oscar-díjat kapott – Lawrence ismét Bradley Cooper és Robert De Niro társaságában parádézik ebben a moziban.