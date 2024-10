Így lett Johnny Depp pocsék rendező: 30 éves az Ed Wood

A második világháborút követően, főleg az 1950-es években egyfajta forradalom zajlott le Hollywoodban. Rengeteg fiatal, ötletekkel és tervekkel teli, ambiciózus rendező próbált szerencsét, minek következtében rengeteg alacsony költségvetésű film készült el. Ezeknek a rendezőknek a „királya” volt Edward Davis Wood Jr., vagy egyszerűen csak Ed Wood. Filmjeit a kesze-kusza történetek, az értelmetlen bevágások és a rettenetes vizuális megoldások tették híressé. Wood szinte bármire hajlandó volt, hogy létrehozhassa azt, amit a fejében már megalkotott. A leghíresebb műve, a 9-es terv az űrből kedvéért például az egész stábbal együtt megkeresztelkedett, mert a baptista egyháztól kapott rá pénzt. Rajongott a különböző műfajok ötvözéséért, a női ruhákért, valamint a már megfakult hírnevű Lugosi Béláért. Nem csoda tehát, hogy évtizedekkel később is megmozgatta olyan nagy nevek fantáziáját, mint Tim Burton, aki 1994-ben filmet készített a flúgos rendező életéről, akit Johnny Depp alakított.

Johnny Depp, mint Ed Wood (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Johnny Depp, mint a legrosszabb rendező

1. Ed Wood messze földön híres volt arról, mennyire olcsó filmeket rendezett. Tim Burton filmje pedig egyedül többe került, mint címszereplő összes, szám szerint 13 alkotása együttvéve



2. Martin Landau Oscar-díjat kapott érte, ez mérföldkőnek számít, hiszen addig senki nem kapott Oscart azért, hogy egy másik filmsztár bőrébe bújt. Tíz évvel később Cate Blanchett tudta ezt megtenni újra, amikor az Aviátorban Katharine Hepburn megformálásáért nyerte el a díjat.

3. Ez Tim Burton kedvenc filmje a sajátjai közül. Az egyfajta felnőtt mesevilágra emlékeztető vízióiról ismert direktor nevéhez olyan filmek köthetőek, mint a Batman – A denevérember, a Charlie és a csokigyár, az Alice Csodaországban vagy a nemrégiben mozikba került Beetlejuice Beetlejuice. Azonban húsz nagyjátékfilmje közül mégis az Ed Wood (az Ollókezű Edwarddal együtt) áll a szívéhez legközelebb.

Sarah Jessica Parker a Szex és New York előtt itt is ledobta a textilt (Fotó: KPA Honorar und Belege)

4. Ez a projekt adta vissza Johnny Depp hitét a filmkészítésbe. Nehéz idők jártak akkoriban a színész háza táján. Ekkortájt kezdett belefásulni a színészetbe, valamint a magánéletében is akadtak problémák. Nem élte meg könnyen a szakítását Winona Ryderrel, többször könnyes szemmel ment emiatt az Ed Wood forgatására is. Ám ez a projekt esélyt adott neki, hogy kicsit ellazuljon és jól érezze magát, a Martin Landauval való játék pedig felélesztette benne a színészkedés iránti szeretetet. Az amerikai színésznek egyébként 2022-ben is volt egy viharos szakítása, Johnny Depp és Amber Heard tárgyalótermi kálváriája igazán emlékezetesre sikerült.