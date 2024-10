Joaquin Phoenix korábban is eljátszhatta volna Jokert

Gotham igazságosztójának, Batmannek temérdek emblematikus gonosztevővel kellett története során megküzdenie, de mind közül magasan kiemelkedik a gyilkos bohóc, Joker. A karaktert számtalan jobbnál jobb színész játszotta már el, úgymint Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto, vagy Joaquin Phoenix, akit legutóbb a Joker: Kétszemélyes téboly című folytatásban láthattunk az ikonikus szerepben. A részben magyar származású Phoenix első bohócmozija óriási siker volt, viszont a második rész már nem nyerte el annyira a rajongók tetszését. Most azonban egy érdekes hírt osztott meg az amerikai színész, miszerint ő is játszhatott volna Christopher Nolan második Batman-filmjében, A sötét lovagban, ráadásul ugyanazt a karaktert kellett volna vászonra vinni, mint amiért Oscart kapott tíz évvel később.

Joaquin Phoenix már második alkalommal játszhatta el Jokert a Kétszemélyes tébolyban (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / Warner Bros)

Még nem jött el az ő ideje

Az 50. születésnapját a napokban ünneplő Joaquin Phoenix egy podcastműsorban osztotta meg a váratlan hírt: ő is ott volt Joker üresen tátongó szerepének esélyes betöltői között, bő másfél évtizeddel ezelőtt. Egy alkalommal még a rendezővel, Christopher Nolannel is leült beszélgetni, de a szerep mégsem nála landolt. Lemondott róla, mert úgy érezte, nem áll még készen erre.

„El sem tudom képzelni, milyen lett volna, ha nem Heath Ledger játssza el a szerepet”

- tette hozzá az Oscar-díjas színész.

Heath Ledger posztumusz Oscar-díjat kapott alakításáért (Fotó: ZUMA Press / © 2008 by DC Comics)

A tragikus sorsú Joker

Heath Ledger játékát ma is gyakorta emlegetik, színésztársai is gyakran felidézik interjúkban. Az ausztrál színész a forgatás idején szinte végig szerepben maradt, külön naplót is vezetett a felkészülése során, és egyesek szerint az eleve drogproblémákkal küzdő, labilis lelkiállapotú Ledgerre rossz hatással volt Joker karaktere, és akár ez a munkája is vezethetett a 2008-ban bekövetkezett, tragikusan korai halálához.

Az interjú 2008-as Joker szerepére vonatkozó részét 2:05:33-tól hallgathatják meg a mellékelt videóban: