Tény: a Joker 2019-ben elképesztő siker volt (rangos díjak, több mint 1 milliárd dolláros bevétel világszerte); nem pusztán ügyes műfaji kísérlet egy DC-karakter kirángatására a képregények világából, ezzel pedig a comics-mitológiából kiinduló, de azon kívül eső új "realista" gengsztermitológia megteremtésének mérföldköve (lásd még Matt Reeves Batmanjét és az annak nyomán készült Pingvin című tévésorozatot), hanem önértékén is kényelmetlenül pontos ábrázolása egy gyilkost megteremtő társadalmi körülményrendszernek, és ennek elmaradhatatlan részeként – Joaquin Phoenix játékának köszönhetően – elmélyült ábrázolása egy, a környezete áldozatává váló és a környezetét áldozatává tevő mentálisan beteg embernek. A Joker ennek megfelelően (többé-kevésbé) kerek egész volt, nem ordított folytatásért, sőt, Todd Phillips (aki három Másnaposok-film után pontosan tudta, mik a folytatásfilmek buktatói) nem is akart egy újabb Arthur Fleck/Joker történetet, de a címszereplő Phoenix úgy érezte, van még mondanivalója élete (anyagilag mindenképp) legsikeresebb szerepében, meg az elképesztő jegyárbevételek után a Warner is újabb üzletet szimatolt, valamint sok kritika érte a filmet, hogy veszélyes példát mutat elsősorban a "zavarodott, nőgyűlölő, magányos fehér férfiak" számára, így Phillips csak beadta a derekát és Lady Gaga bevonásával elkészült a Joker: Kétszemélyes téboly.

Joker: Kétszemélyes téboly (Joaquin Phoenix és Lady Gaga)

Fotó: Intercom

A végeredményt elnézve talán jobb lett volna, ha Phillips az első megérzéseire hallgat, és nem enged a nyomásnak, ugyanis a Joker: Kétszemélyes téboly csupán lábjegyzet egy zavarodott, önmagával viaskodó, de sokak számára (nem csak a filmben, de a valóságban is) példaképpé vált hasadt elméjű gyilkos profiljához.

A két évvel a Joker cselekménye után játszódó folytatásban Arthur Fleck (Phoenix) az Arkham Elmegyógyintézetben várja öt rendbeli gyilkossági ügyének tárgyalását. A nyomasztó és embertelen körülmények között egyedül a szabadabb levegőjű pszichiátriai szárny énekterápiás foglalkozásai hoznak Fleck számára örömöt, főleg miután megismerkedik Lee Quinzellel (Lady Gaga), akiről kiderül, csak azért vonult be az Arkhamba, hogy közelebb kerülhessen idoljához, akit arra biztat, vállalja önmagát Jokerként – miközben a védőügyvédje szeretné, ha a tárgyaláson az esküdtek elhinnék, hogy Fleck hasadt személyiség, aki nem felelős azért, amit Jokerként tett.