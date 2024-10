Öt évvel az első rész megjelenése, majd óriási sikerét követően idén megkapta az azóta várakozó közönség a Joker-sztori folytatását. A leírhatatlanul nagy elvárásokat azonban képtelen volt megugrani a mozi, így nagyot bukott a kasszáknál, valamint a kritikusoknál is elvérzett. A 2019-es első fejezet egy milliárdnál is többet hozott a konyhára, míg a Kétszemélyes téboly közel egy hónappal a megjelenése után épp csak visszahozta azt az összeget, amit az elkészítése emésztett fel, azaz 200 millió dollárt. Sem a musical műfaja, sem a gyenge sztori nem ment le a nézők torkán, de még Lady Gaga sem tudta megmenteni a filmet. Most viszont A keresztapa-trilógia és a Megalopolis direktora, Francis Ford Coppola után egy másik nagy rendezői név, Quentin Tarantino is védelmébe vette ezt a megtépázott alkotást.

Joker: Kétszemélyes téboly (Joaquin Phoenix és Lady Gaga)

Tarantino szárnyai alá vette a Jokert

A kétszeres Oscar-díjas rendező, akinek legújabb alkotását továbbra is epekedve várják a filmkedvelők, a The Bret Easton Ellis Podcastben mesélte el, milyen élményben volt része a moziteremben, ahol egyébként szinte senki nem ült rajta kívül:

Nagyon, nagyon tetszett! Tényleg! Intellektuálisan nem találtam kihívásnak, és igazán magával tudott ragadni. Nagyon vicces volt, és a zenés jeleneteket is kedveltem benne.”

Quentin Tarantino azt is kiemelte a filmmel kapcsolatban, hogy a főszereplő Arthur Fleck, az ő meglátása szerint a rendező, Todd Philips szócsöve, aki lényegében egy bohóchoz méltóan megviccelte az egész világot ezzel az alkotásával.

Todd Philips maga a Joker. Kezet nyújt neked, de megráz az áram, amikor belecsapsz. Azt mondja, b****a meg mindenki! B****a meg a közönség, b****a meg Hollywood, és b****a meg a DC és a Warner Brothers is!”

– tette még hozzá Tarantino.