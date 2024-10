Joker 2: Egy rossz vicc, amit Lady Gaga sem tudott megmenteni - kritika

A sztori gyakorlatilag a nullával konvergált: 140 percből egy sittes tárgyalótermi drámát tudtak kihozni, pedig amikor megláttam a 200 milliós büdzséről szóló hírt, hát ha nem is Batmanre számítottam, de valami kis akcióra igen, kaptam is belőle úgy 5 percet, nem vicc, tényleg ennyit. A maradék 135-re maradtak a szegényes musicaleffektek meg egy rém egyszerű sztori: valaki vár a tárgyalására, belezúg egy bolond csajba, forradalmat akar kirobbantani, majd jön az ítélet és minden, amiről azt hittük előbbre viszi a sztorit, kiderül, hogy nem fogja és egy "ok, csá, ez vannal" elengednek minket haza.

140 percnyi unalom a film, Lady Gaga is kevés a megmentéséhez

Az első rész egy elmebeteg ember lelkivilágát, masszív társadalomkritikával megtoldva tolt az arcunkba, a Joker: Kétszemélyes téboly sablonokat. 140 percig filózik azon a bíróság, hogy egy abuzált, önmagában röhögő, az anyját legyilkoló, bohóccuccban tomboló pasi örült-e (nagy kérdés!?), miközben egy nála is nagyobb pszichopata hót nyugodtan mászkál ki-be a sitten és a bíróságon, és közben "hegyet" (értsd mozgalmat) akar építeni a helyi pszichopata suttyókból. Mindenki egy kicsit örült? Lehet, de ezzel nem kezd a film semmit. Az örülteknek is van lelke, sőt szerelmesek is lehetnek? Biztos, rögtön keresek egy zsepit, de 140 perc alatt csak egy giccses feloldozást kapunk. Az influenszerek, megmondóemberek világát cikizi ki a Joker 2? Minden hülyét lehet követni? 2024-ben ennél eredetibb ötlet nem volt? - kérdem én. Esetleg az amerikai igazságszolgáltatás idiotizmusát figurázza ki? Most vágtam egy olyan arcot, mint Miranda Presley az Ördög Prádát visel című filmben, mikor a szerkesztője a tavaszi fotózáshoz virágokat ajánl: Tavasszal virágok? Milyen eredeti! Kábé mint a Joker folyatásának szotirja.