Kate Winslet durva és szexuális visszavonulási terveket dédelget

Kate Winslet címlaplányból lett haditudósítót játszik a legújabb filmjében

A 2022-ben az Empire magazin összeállításában minden idők 50 legjobb színésze közé választott Winslet most úgy tűnik egy igazán testhez álló, nagy szerepben tér vissza a filmvászonra. Egy olyan filmben, amelynek ő a producere is, ennek megfelelően ő adott rendezői bemutatkozási lehetőséget a korábban operatőrként dolgozó Ellen Kurasnak, akinek leghíresebb, számos vonatkozásban úttörő munkája az Egy makulátlan elme örök ragyogása volt (2004, r.: Michel Gondry), amelyben Winslet alakította a női főszerepet.

Most Winslet és Kuras közös filmjének operatőre Paweł Edelman, A zongorista César-díjas és Oscar-jelölt fotográfusa, a Lee című film pedig arról az Elizabeth "Lee" Millerről szól, aki modellből lett fotós, majd haditudósító a Vogue számára, a háborús hadszíntérről és a koncentrációs táborokról készült fotóiban pedig ötvözte a dokumentarista tényszerűséget a művészettel, de akinek tehetségét igazán csak az 1980-as években fedezték fel.

Millerről azóta készült tényszerű életrajzi kötet (The Lives of Lee Miller) és fikciós regény (The Age of Light) is, valamint musical is, most pedig Kate Winslet játssza el a részben Magyarországon forgatott Lee című filmben (amelyen több magyar szakember, így az idén Oscar-díjat nyert berendező Mihalek Zsuzsa is dolgozott). A filmet idén szeptemberben mutatták be az angol mozik, Magyarországra várhatóan novemberben érkezik, Kate Winslet alakítását néhány brit kritikus máris az Oscar-esélyesek között emlegeti. Jövőre kiderül, talán tényleg egy második akadémiai elismerés lesz Winslet 50-ik születésnapi ajándéka.