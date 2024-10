Ezek a nők még a legkeményebb férfiakat is lenyomják

Ütnek, vágnak és bármelyik pasit egy pillanat alatt kicsinálják. Igen, akadnak ilyen kemény csajok is a vásznon, akik fél kézzel leteremtik a legmarkosabb legényeket vagy az űr legundorítóbb lényeit is, nem beszélve a szuperhősökről. Egy közös bennük, a legtöbb történet hiteltelen lenne, ha nem ezek a karakteres és kiváló színésznők alakítanák a szerepeket, akik végül kiütéssel győztek meg minket az a játékukkal és jobbegyeneseikkel.

Hilary Swanknek Oscart hozott a kemény csaj szerep Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Lakeshore Entertainment

Kemény csajok a vásznon

Hilary Swank: Millió dolláros bébi

A szebb napokat is látott kétszeres Oscar-díjas színésznő a második aranyszobrát Clint Eastwood Millió dolláros baby című filmjéért kapta. A harmincas, szegény sorból származó Maggie Fitzgerald edzői Frank és Hepaj szerint még a " pasikból is kiverné fél perc alatt a sz*rt is", de az öntörvényű Maggienek először önmagával és a démonjaival kell leszámolni. A hirtelen jött siker és a sportszerűség nem mindenkinek megy, a film pedig tragikus fordulatot vesz a legtorokszorítóbb fordulattal, amit valaha boxfilmben láttunk. Swank hosszú hónapig készült a kemény csaj szerepére, akit eredetileg Sandra Bullcok játszott volna.

Hanna a legkeményebb pasikat is két pillanat alatt elintézi Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7eme Art

Saoirse Ronan: Hanna - Gyilkos természet

A még mindig csak 30 éves színésznő 2011-ben, 16 évesen mutatta meg a nézőknek, hogy egy tinilánnyal nem érdemes packázni (mondjuk ezt a szülők eddig is tudták), de ha apuka egy bérgyilkos, a kis Hanna pedig Barbie helyett íjjakkal játszott, akkor szinte biztos, hogy erős életbiztosítással érdemes csak összefutni vele a vadonban. Ezt Cate Blanchett és néhány bérgyilkos nem fogadta meg, és bizony Hanna vérében ott van a túlélés és a gyilkolás ösztöne is. A film szolid sikert aratott, ám Ronan karrierje extrém gyorsasággal robbant be.

Néha egy kis szupererő is kell a pasik és egyéb lények ellen Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Marvel Studios

Brie Larson: Captain Marvel

A légierő beépített pilótája, Carol Danvers már a szakmájából adódóan is egy igazi vadóc, Tom Cruise női megfelelője a Top Gunból leginkább. Egy rejtélyes eset következtében Carol visszatér a Földre, ahol két idegen civilizáció készül összecsapni, szóval a szupererővel rendelkező Carolra, azaz Marvel Kapitányra is szükség lesz. A legsikeresebb női főszereplővel készült Marvel film legfőbb erénye Brie Larson személye, aki bizonyította, hogy nem csak független filmes drámákban jó, de kemény, harcos nőket is képes élethűen alakítani.