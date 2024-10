Hollywoodba csöppent énekesek - Lady Gaga és társai

Justin Timberlake és Jesse Eisenberg a Facebook alapításáról szóló moziban (Fotó: g90 / ZUMApress.com/© 2010 by Columbia Pictures)

Justin Timberlake

Az NYSYNC nevét a Deadpool harmadik része idén visszahozta a köztudatba, ami jót tett az egykori fiúbanda ismertségének. Bár erre a népszerűségre Justin Timberlake nem igazán volt rászorulva, hiszen az elmúlt két évtizedben kiépítette szólókarrierét, továbbá a filmezésbe is belekóstolt. Eleinte csak kis költségvetésű, gyengébb produkciókban kapott szerepeket, majd David Fincher (Hetedik, Harcosok klubja) szavazott neki bizalmat. A Social Network – A közösségi hálóban, majd a Lopott időben és a Barátság extrákkal című romantikus vígjátékban nyújtott alakításai a kritikusok és a közönség elismerését is meghozták számára. Legutóbb egy 2023-as krimiben, a Hidegvérben láthattuk.

Kevin Costner és Whitney Houston nagyon tudtak szerelmesen nézni egymásra (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Whitney Houston

A hatszoros Grammy-díjas énekesnőt egész egyszerűen csak „a Hang” becenéven emlegették, annyira meghatározó alakja volt a könnyűzene történelmének. Már három kiadott albumon és számtalan zenei elismerésen túl volt, amikor úgy határozott, enged Hollywood évek óta fennálló csábításának, és szerepet vállal a Több mint testőr című romantikus moziban. Amellett, hogy Kevin Costnerrel eljátszották a főszerepeket, Houston szolgáltatta a film zenéjét is, az I Will Always Love You című dal heteken át a slágerlisták élén állt, illetve egy Grammy-díjat is bezsebelt. Az énekesnő ezek után nem vetette meg a lábát a filmiparban, viszont életéről készítettek egy mozit 2022-ben, I Wanna Dance With Somebody címmel.

Harry Styles a Dunkirk premierjén (Fotó: Kristin Callahan)

Harry Styles

Az angol zenész, aki először a brit tehetségkutató felfedezettje volt, majd a tinilányok kedvence lett a One Direction nevű fiúzenekarban, most pedig már érett énekesként ad telt házas koncerteket szerte a világon. Harry Styles számára azonban ez nem elég, hiszen 2017-ben úgy döntött, megpróbáltatja magát Hollywoodban. Színészi debütálását nem kisebb név dirigálta, mint a kétszeres Oscar-díjas Christopher Nolan a 2017-es Dunkirk című háborús drámában. Styles azóta egy képregény-adaptációban (Örökkévalók), valamint egy lélektani thrillerben (Nincs baj, drágám) is letette a névjegyét.