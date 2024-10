Nem Patrick Duffy az első - 10 világsztár, aki feltűnt egy magyar filmben

Bobby Ewing, azaz Patrick Duffy előtt is előfordul már jó néhány esetben az elmúlt évtizedek során, hogy világhíres külföldi sztárszínész vállalt szerepet magyar produkcióban. Nézzük a legemlékezetesebb magyar filmeket!

Patrick Duffy nemrég Magyarországon járt a Lepattanó című vígjáték miatt - Fotó: Bors

Mephisto (1981)

Szabó István az a magyar filmrendező, aki a legnagyobb nemzetközi karriert tudta befutni, és az Oscar-díja mellett egy időben rendszeresen forgathatott külföldön, nagy hollywoodi sztárokkal is. Sőt, már a hazai filmjeiben is elkezdett foglalkoztatni egy nyugat-európai színésznagyságot: az osztrák Klaus Maria Brandauert. Kettejük több filmen át tartó közös alkotómunkájának csúcs kétségkívül az Oscar-díjas Mephisto, aminek sikeréhez a gálán talán épp az (is) kellett, hogy a főszerepben egy ismert névvel találkozhassanak az Amerikai Filmakadémia szavazói.

Fotó: The Movie Company / NORTHFOTO/(©) Copyright 1982 by The Movie Company.

Honfoglalás (1996)

A rendszerváltozás után már semmi sem állta útját annak, hogy akár a világ bármely tájáról igazoljanak sztárszínészt a magyar alkotók a filmjeikbe, igaz az anyagi lehetőségek ezt sokáig nem tették lehetővé. De az olasz film egyik legnagyobb sztárja, a Hollywoodban is sikeres Franco Nero (Django, A nindzsa színre lép, Még drágább az életed) öregkorára aztán szinte visszatérő vendég lett a magyar mozikban. A Julianus barátban még csak néhány jelenetben bukkant fel, de a világító kék szemű Árpád vezér már igazi főszerepet jelentett számára a Honfoglalásban. Utána alakította még Gellért püspököt is a Sacra Coronában, valamint feltűnt a gyorsan feledésbe merülő Mario, a varázsló című hazai filmben is.

A magyar filmek egyik emblematikus példája - Franco Nero a Honfoglalásban - Fotó: Mokép

A napfény íze (1999)

A már említett Szabó István nemzetközi hírneve és persze egy rendkívül erős filmes alapanyagot jelentő sztori is kellett ahhoz, hogy az ezredforduló előtt egy akkora sztárszínész vállaljon szerepet magyar filmben, mint Ralph Fiennes. A magyar Sonnenschein/Sors család három generációjának életét bemutató 1999-es A napfény ízében ráadásul több karaktert is eljátszhatott ezen család tagjai közül, és Szabó István történelmi tablója Európa Filmdíjat is hozott számára a legjobb férfi alakítás kategóriájában. Ralph Fiennes-nak pedig olyannyira bejött a magyar figurák eljátszása, hogy az Oscar-díjas Az angol betegben is belebújt egynek a bőrébe