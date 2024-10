Marcello Mastroianni szerelmei: Deneuve, Dunaway, Cardinale és más gyönyörű színésznők

A színész leghíresebb szerelmével, Catherine Deneuve-vel 1971–1974 között élt együtt, Catherine Deneuve és Marcello Mastroianni gyereke, az 1972-ben született Chiara Mastroianni szintén színésznő lett.

A szuka (Catherine Deneuve és Marcello Mastroianni)

Fotó: Pegaso Film

Deneuve és Dunaway mellett a szebbik nemnek nehezen nemet mondó Mastroiannit olyan sztárokkal is hírbe hozták, mint

Anouk Aimée

Carole Mallory

Claudia Cardinale

Lauren Hutton

Ursula Andress

Mastroianni viszont egész életében visszautasította azokat a pletykákat, hogy nem csak szakmai barátság kötötte Sophia Lorenhez, ahogy a most 90 éves színésznő is cáfolta, hogy barátságon túl bármi lett volna közte és a tucatnyi filmben is partnereként látható sztár között. Azt pedig maga Fellini mondta el újságírók érdeklődésére, hogy Mastroianni és Anita Ekberg között nem történt semmi Az édes élet forgatása alatt, mivel a svéd szépség nem volt Mastroianni esete.

A színész élete utolsó éveiben Anna Maria Tatò rendezőnő volt a társa, akivel 1976-ban ismerkedett meg. Tatò 1996-ban dokumentumfilmet is forgatott a színészről, aminek nyers felvételeit még látta az 1996-ban, hasnyálmirigyrákban meghalt Mastroianni még látta, sőt az a film címét is ő választotta: Marcello Mastroianni: emlékszem, igen, emlékszem. A filmes memoárt Mastroianni felesége, valamint Deneuve és Chiara Mastroianni közösen próbálták "betiltani", de sikertelenül: a filmet 1997-ben bemutatták a cannes-i filmfesztiválon.