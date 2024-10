Marcello Mastroianni: így lett divatdiktátor a legnagyobb olasz sztár

Marcello Mastroianni neve nem csak a filmek minőségére, de a stílusra is garancia volt: az általa legtöbbször eljátszott elegáns, ugyanakkor könnyed férfi mind viselkedésével, mind pedig megjelenésével divatot teremtett az 1960-as években, Az édes élettől (1960) kezdve. Az öltönytől a cipőn és kalapon át egészen a napszemüvegig a színész az öltözködésével is az egyediség alkotója, stílusikonja lett, nemcsak hazájában Olaszországban, de az egész világon.

Marcello Mastroianni a 8 és fél-ben

Fotó: Mokép

Érdemes filmjeit újranézni, Az édes élet, a 8 és fél, Az éjszaka, a Magánélet vagy a Házasság olasz módra nem csupán az olasz szívtipró típusának, de az olasz divat "reklámfelületei" is.

Az olasz márkák a mai napig tisztelegnek Marcello Mastroianni előtt

És természetesen nem csupán a különböző filmfesztiválok retrospektív vetítései, azaz a mozi tartja életben Mastroianni mítoszát, hanem a divatvilág is: a különböző férfidivat- és életmódmagazinok ugyanis olyan nagyra becsülik a színészt és az általa képviselt „könnyedség” fogalmát, hogy születésének idei 100-ik évfordulóján cikkek tömege jelent meg az ún. Mastroianni-divatról.

Persze ez nem is nehéz: a színészt nemzetközi sztárrá emelő Az édes élet art directorát, Piero Gherardit 1962-ben a legjobb jelmeztervező Oscar-díjával jutalmazták, majd a szintén Federico Fellini által rendezett, ugyancsak Mastroianni főszereplésével készült 8 és fél-ért is átvehette a kosztümtervért járó akadémiai aranyszobrot. Vegyük csak Az édes életet: Gherardi fekete, kétgombos öltönyt adott Mastroiannira az éjszakai jelenetekhez, így az általa alakított riporter nem csak belesodródik, de bele is olvad az éjszaka sötétjébe, hogy aztán szimbolikusan, erkölcsi ellenpontként is a tengerparti fináléban egy vékonybélésű világos öltönyt adjon rá, amivel a homokos part nyelné magába, ha nem viselne egy fekete inget és egy azonos színű selyemsálat, ami messziről garbónak hat (el is nevezték az olasz divat szakírói ezt a kombinációt ladolcevita-pulóvernek). De Mastroianni annyira jól tudta az öltönyt viselni, hogy még a 8 és félben látható pizsamájának szabása is egy öltönyé, és még az olyan filmekben is hódít az öltözködésével, mint a halálba torkolló a szex- és evésorgiát bemutató A nagy zabálás.