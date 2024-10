Titkok a múltból: Marlon Brando abortuszra kényszerítette a most 93 éves Oscar-díjas sztárt

A 2004-ben meghalt színészlegendának számtalan titka marad a halála után, többek között az, hogy élete egyik legfontosabb nőjét abortuszra kényszerítette. Marlon Brandonak hivatalosan 11 elismert gyermeke született, de többen is jelentkeztek az utóbbi évtizedekben, akiknek szintén ő lehetett az apjuk. A színész számtalan szeretője volt, többek között a West Side Story Anitáját alakító, Oscar-díjas Rita Moreno is köztük volt. A most 93 éves színésznő 1954-ben találkozott Brandoval, akivel azonnal egymásba szerettek. Egy újabb hollywoodi titok a múltból: Elizabeth Taylor és Natalie Wood tragédiája után, most Rita Moreno esete is kiderült!

Marlon Brando és Rita Moreno szerelme viharos volt (Fotó: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)

Marlon Brando kényszerítette az abortuszra

A nyolc évig tartó kapcsolat nagyon heves volt a pályája csúcsán lévő Marlon Brando és Rita Moreno küzütt, azonban a hevességnek meglett az ára: Moreno 1960-ban teherbe esett. Brando akkoriban egyik munkából esett a másikba, sőt már felesége is volt, de ennek ellenére minden este más nő (rossz nyelvek szerint férfiak is) volt az ágyában, de Moreno szerelmes volt és akarta a babát. A színész azonban másképp gondolta, amiről a színésznő a memoárjában vallott.

Marlon elvitt egy kórházba. Azt tudtam, amit mondtak nekem: egy nem kívánt terhesség. Az orvos igazából nem csinált semmit, csak vérzést okozott. Más szóval, nem jól csinálta. Nem tudtam, de utána meg tudtam volna halni

– mesélte a színésznő.

Moreno sose heverte ki az abortuszt (Fotó: Jess Hahn Photo12.com - Collection Cinema / Photo12 via AFP)

Moreno tényleg meg akart halni

Rita Moreno teljesen összeomlott a kényszerített vetéléstől, mégsem szakított még Brandoval, sőt akkor úgy érezte, fényesen alakuló karrierje se érdekli, sőt az élete sem.

Megpróbáltam véget vetni az életemnek egy marék gyógyszerrel Marlon házában. Nem értettem akkor, hogy ha megölöm ezt a szánalmas, szomorú, eltaposott Ritát, akkor a többi Rita is velem fog menni. Úgy tűnt, ezt tényleg nem értem

– mesélte Moreno, aki végül túljutott az öngyilkossági kísérleten, idejében tudtak segíteni neki és szakszerű ápolást kapott.

Rita Moreno 93 évesen is aktív (Fotó: Northfoto / Fast X/Official Trailer)

A színésznő több mint 70 éve aktív, a 2021-es Steven Spielberg-féle West Side Story-ban szintén szerepelt, akkor a bolttulajdonos Valentina szerepében láthatta 90 évesen a színésznőt, tavaly meg a Fast X-ben, ahol Vin Diesel figurájának nagymamáját alakította. A színésznő a mai napig aktív, de ezt a tragédiát nem tudta kihevrni. Szerencsére a magánélete utána rendeződött: a puerto ricoi sztár 1965-ben hozzáment Leonard Gordon orvoshoz, akivel annak 2010-es haláláig volt együtt. Egy gyermekük született: Fernanda.