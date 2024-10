Mi történhetett? Melanie Griffith szexszimbólumból rejtőzködő hollywoodi celeb lett

Born Yesterday Year : 1993 USA Director : Luis Mandoki Melanie Griffith

Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7eme Art

Nem csoda, hogy Griffith gyorsan lelécelt otthonról: az édesanyja The Harrad Experiment című filmjének forgatásán statisztaként közreműködve jött össze a film főszereplőjével, Don Johnsonnal. Griffith 14, Johnson 22 éves volt ekkor, a szülők mégis engedélyezték, hogy összeköltözzenek. Amikor Griffith elérte a 18 éves kort, össze is házasodtak, de még abban az évben elváltak. Bő egy évtizeddel később viszont újra egymásra találtak, és másodszor is összeházasodtak, ez alkalommal hét évig bírták. Don Johnsonnal közös lánya mára már talán az ő hírnevét is túlszárnyalta, hiszen Dakota Johnson olyan hollywoodi filmek sztárja, mint A szürke ötven árnyalata-trilógia, vagy a Madame Web. Dakota Johnson nevelőapja és Griffith másik híres férje nem más, mint Antonio Banderas, akivel a Hárman párban című film forgatásán ismerkedtek össze. Banderas fiatalkora óta álmai nőjének tartotta a színésznőt, és amikor ez a valóságban is bebizonyosodott, egy pillanat alatt otthagyta érte az akkori családját. Közel 20 éven át maradtak együtt, egy gyerekük született, békében váltak el.

Antonio Banderas és Melanie Griffith - Banderas fiatalkora óta álmai nőjének tartotta a színésznőt

Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7eme Art

Griffith karrierjét végig megnehezítette a függőségeivel való küzdelme. A családjában öröklődik az alkoholizmus, legalábbis a nagyapja és az apja is küzdött vele, ő pedig tízévesen rúgott be először. A karrierjében többször kellett kényszerszünetet tartania az alkohol- és drogproblémái miatt, az elvonókra néhány éves rendszerességgel vonult be. A kétezres évek elején a fájdalomcsillapító gyógyszerek függője lett, ekkor elkezdett blogot írni az ilyesfajta problémáiról, és azóta szakmai segítséggel nagyrészt sikerül kordában tartania azokat.

De hová tűnt Melanie Griffith?

A 2000-es években Griffith átnyergelt a moziról a tévére, és leginkább sorozatban (Twins, Kés/alatt, Hawaii Five-0) tűnt fel, ha nem is állandó főszereplőként. A 2010-es években újra a mozifilmek felé fordult, de nem sok sikerrel. 2017-ben volt utoljára igazán aktív a karrierjében Szomália kalózai és A katasztrófaművész révén, az azóta eltelt években mindössze két aprócska munkát vállalt: a SMILF című sorozat egyetlen epizódjában, és a Pont az a dal című Dakota Johnson-film egy kameójelenetében. A jövőbeni tervei között pedig egyelőre csak egyetlen projektet jegyeznek: egy régóta húzódó, Akil című filmet Antonio Banderas rendezésében, amivel kapcsolatban nem lenne meglepő, ha végül egyáltalán nem valósulna meg. Melanie Griffith a(z ideiglenes?) visszavonulását nem indokolta, de bizonyosan szerepet játszottak benne a magánéleti problémái és egészségügyi gondok is: a közelmúltban az arcát is érintő bőrrák miatt kellett műtéten átesnie.