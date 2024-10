A Mosolyogj 2. sztárja beáll a híres színészgyerekek sorába

Világszerte rengeteg gyerek dönt úgy, hogy valamelyik szülő nyomdokaiba lép, és az ő hivatását választja. Az a színészgyermek, aki hasonló elhatározásra szánja el magát, viszont olyan nehézségbe ütközhet, hogy az ő karrierét kitüntető figyelem kísérik, így a nyomás is jóval nehezebb lesz rajta. Ettől függetlenül páran megpróbálkoznak az édesanyjukhoz vagy az édesapjukhoz hasonló pályafutást elérni, és beírni magukat Hollywood történelemkönyvébe. A Mosolyogj 2. szereplője, Jack Nicholson fia, Ray Nicholson is most kezdi igazán bontogatni szárnyait, az apja legnagyobb örömére. Cikkünkben összeszedtünk néhány az ifjabb Nicholsonhoz hasonló színészpalántát, akik szüleikkel azonos pályán igyekeznek érvényesülni.

A Mosolyogj 2. sztárja, Ray Nicholson szívesen jár apjával, Jack Nicholsonnal Lakers-meccsre (Fotó: JIRU / NORTHFOTO/Copyright © 2017 BACKGRID, Inc.)

Lily-Rose Depp, a vámpír áldozata

A Budapestet mostanság rendre meglátogató Johnny Depp lánya, Lily-Rose Depp ideje most jöhet el, hiszen élete eddigi legnagyobb volumenű produkciójában játszik egy igazán lényeges szerepet. A jövő januárban érkező Nosferatu-remakeben Lily-Rose Deppet láthatjuk majd a címszereplő vámpír egyik fő célpontjaként a főszerepben. Korábban az Eufória készítőinek egy kevésbé sikeres sorozatában, Az idolban, illetve a Magyarországon forgatott V. Henrik című történelmi drámában tűnt fel.

Lily-Rose Depp egy vámpír áldozata lesz (Fotó: Christophe Clovis / Bestimage)

Truman Hanks, a legkisebb fiú

A kétszeres Oscar-díjas színész, Tom Hanks, mindegyik fia színészetre szánta el a fejét, a legidősebb fiú, Colin Hanks a legtapasztaltabb is, már 46 éves és közel harminc éve van a szakmában. A középső fivér, Chester Hanks inkább balhéi miatt kerül rivaldafénybe, mintsem színészi tevékenységei miatt. Mind közül a legkisebb pedig Truman Hanks, aki egyelőre próbál rájönni, a kamera melyik oldalán érzi magát otthonosabban, viszont színészi kvalitásait már meg tudta mutatni az apja oldalán Az ember, akit Ottónak hívnak című tragikomédiában, ahol Tom Hanks karakterének fiatalabb énjét játszotta.

Tom Hanks és legkisebb fia, Truman Hanks (Fotó: PA / PA Wire/PA Images)

Maya Thurman-Hawke, a sorozatsztár

Nem sok gyerek mondhatja el magáról, hogy mindkét szülője számtalan sikeres filmalkotásban vállalt főszerepet, de Maya Thurman-Hawke igen. Édesapja Ethan Hawke, akit négyszer jelöltek már Oscar-díjra, édesanyja pedig a Ponyvaregény és a Kill Bill sztárja, a Golden Globe-díjas Uma Thurman. A két sztárszülő gyermeke pedig szintén az elődök útján indult el, és már olyan rendezők keze alatt tudott dolgozni, mint Quentin Tarantino vagy Wes Anderson. A legtöbben a Stranger Things című, nagy sikerű sorozatból ismerhetik, melynek következő évada 2025-ben fog megjelenni a Netflixen.