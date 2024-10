Nicsak, ki beszél! 35 éves lett a nagydumás kisbabánk, aki Bruce Willis hangján szólalt meg

35 éves lett a kedvenc, mindent megmondó csecsemőnk. A Nicsak, ki beszél! John Travolta főszereplésével egy csapásra a világ kedvence lett 1989-ben, és nem csak új lendületet adott a színész befuccsolt karrierjének, de a film azóta is a kábelcsatornák rendszeresen játszott darabja lett. Az egyedül maradt anya kisbabájának belső monológja nemcsak szórakoztató, de néha igazán megható pillanatokat is tartogat, miközben talán új szerelmet és apukát is sikerül találnia a kis Mickey-nek a sofőr James személyében. Kedvenc családi vígjátékunkról számos érdekesség azonban nem ismert, amiket most az évforduló kapcsán összegyűjtöttünk.

A Nicsak, ki beszél! sztárjai (Fotó: AFP)

Érdekességek a Nicsak, ki beszél! című filmről

A film sikerében a gyártó Tristar és Disney sem bízott, mindössze 7 millió dollárt adtak rá. Ennek másik bizonyítéka, hogy októberi bemutatót tervezetek egy jellemzően nyári vagy ünnepi időben játszott családi filmnek. A producerek abban biztak, hogy a film csenben megbukik vagy szolid siker lesz és el is felejthetik. "Pechükre" a film világszerte közel 300 millió dollárt hozott, vagyis a nettó profit legalább 140 millió dollár volt.

John Travolta 5 év után tért vissza a filmmel (Fotó: AFP)

John Travolta utolsó mentsvárként került a projektbe. Az 1983-as Életben maradni bukása után a színész 5 évig alig kapott munkát. Szerencsére a film új lökést adott a karrierjének, de A-listás sztár csak az 1994-es Ponyvaregény után lett. Pedig a producerek nem Travoltát akarták a szerepre, John Stamost leszerződtették, aki végül dobta a projektet. Mel Gibson, Nicolas Cage és Michael Keaton is szóba került a szereppel kapcsoltban.

John Travolta szerint James figurája hasonlít a legjobban saját magára, így végig karakterben tudott maradni a forgatás alatt.

A Mollie-t alakító Kirstie Alley saját bevallása szerint beleszeretett John Travoltába a forgatás alatt, de mindketten hűségesek maradtak a párjaikhoz.

A néhai Kirstie Alley beleszeretett a kollégájába (Fotó: AFP)

A kisbaba Mickey hangját az eredeti verzióban Bruce Willis adta. A producereknek volt egy titkos terve, arra az esetre, ha a film nagyon vacak lenne, felvettek Willis-szel néhány felnőtteknek szóló dialógot is, hátha egy korhatáros film formájában jobban eladható lesz a Nicsak, ki beszél!