Top 8 film: itt vannak a legjobb október 23-ai filmek!

Október 23. nemzeti ünnep lett, melynek egyik szimbólma a lyukas zászló

(Fotó: YouTube)

Szabadság, szerelem (2006)

Az október 23-i forradalom 50. évfordulóján nemcsak egy egyedi dizájnú 500 Ft-os bankó jelent meg, hanem Goda Krisztina rendezésében egy, az eseményeket feldolgozó filmdráma is, mely Hollywoodban is megállta volna a helyét. Ez nem véletlen, hiszen a forgatókönyvön Joe Eszterhas is dolgozott, aki korábban olyan sikerfilmeket írt, mint az Ö.K.Ö.L. vagy az Elemi ösztön. A produceri feladatokat pedig a Rambo- és Terminátor-mozik atyjaként ismert Andy Vajna látta el. A mozi egyszerre követi nyomon a budapesti eseményeket, illetve a férfi vízilabda-válogatott mérkőzéseit a melbourne-i olimpián. Amikor pedig ezek a szálak összeérnek, ott kezdődik igazán a bonyodalom.

Kulka Jánosnak jól áll a kémes thriller műfaja, szeret is bennük szerepelni

Fotó: YouTube

A vizsga (2011)

A thriller egy olyan műfajnak számít, amiből nem bővelkednek a hazai alkotások. Ezen próbált változtatni Bergendy Péter, aki ráadásul a múlt század egyik legfeszültebb időszakába helyezte a történetet. A forradalom leverését követően a kommunista rezsim minden ügynökét egy vizsga elé állítja, megbizonyosodva arról, valóban elég hűségesek-e a rendszerhez. A film főhősének, a Nagy Zsolt által alakított Jung Andrásnak a „beavatását” követhetjük nyomon A vizsgában, mely nyomasztó, fojtogató légkört és elképesztő izgalmakat képes teremteni, hogy aztán a végén csavarjon egyet a sztorin.

Budapest helyett Bern a helyszín ezúttal

Fotó: YouTube

A berni követ (2014)

Szász Tamás rendezői debütálásában folytatta A vizsga hangulatát, és még hozzáadott egy kis túszdrámát, illetve a helyszín is más lett. A sztori szerint fiatal magyarok törnek be a Magyar Népköztársaság berni nagykövetségébe, és túszul ejtik a Kulka János által megformált nagykövetet. Több cél is vezérli a behatolókat: ki akarják fejezni tiltakozásukat a nemrégiben kivégzett Nagy Imre és a megannyi mártír halálával szemben, továbbá a Szabad Európa Rádió használatával fel akarják hívni a világ figyelmét a Magyarországon történt szörnyűségekre. Akik szeretik a műfaj sajátos hangulatát, a túszdrámák izgalmait és szeretnek magyar arcokat látni a képernyőn, azoknak garantált a szórakozás.