Mégis Wesley Snipes marad az egyedüli Penge?

A nyáron megjelent Deadpool és Rozsomák egyik jelenetében a karakterhez 20 év után visszatérő Wesley Snipes üzent a nézőknek, hogy Pengéből csak egy lehet, melyre a címszereplő szájhős reakcióként csak kérdően ránk, nézőkre tekintett. Snipes 26 éve, 1998-ban bújt először a sajátjai vesztét kívánó vérszívó szerepébe, majd két további epizódban is eljátszotta a szerepet. A filmek igazi klasszikusként épültek be a köztudatba, így nem is csoda, hogy a történet feldolgozása mellett döntöttek a Marvelnél. Most azonban egyre inkább úgy tűnik, mégiscsak az eredeti vámpírvadásznak lehet igaza a végén. Ugyanis az évek óta halogatott remake-ről továbbra is csak rossz hírek érkeznek. A napokban derült ki, hogy a jövő évi megjelenését is sztornózták, a 2025-ös naptári évből egész egyszerűen kitörölték a filmet, és egyelőre nem kapott új dátumot. A rajongókban pedig felmerülhet a kérdés, fogják-e valaha látni Pengeként kaszabolni a Holdfény és a Zöld könyv: Útmutató az élethez sztárját, Mahershala Alit.

Láthatjuk valaha is Mahershala Alit Penge szerepében? (Fotó: Faye Sadou)

Penge, az elátkozott film

Ahogy azt korában említettük, Penge legújabb fejezetét már öt éve odázzák, és jelen állás szerint egyhamar nem fogják tető alá hozni a projektet. A 2019-es bejelentését követően felvették forgatókönyvírói pozícióra A mackó című sorozat íróját, Stacy Osei-Kuffourt, a rendezői székbe Bassam Tariq ült be, a forgatást pedig 2022-ben kezdték volna el. Azonban mindketten otthagyták rövidesen a produkciót, újabb két író érkezett, akik új alapokra helyezték a szkriptet, illetve Yann Demange személyében meglett a következő direktor is. Ezek után 2023-ban ismét felvettek egy forgatókönyvírót, hogy kezdje újból a film könyvét, eközben az új Jurassic World-epizódon munkálkodó Mahershala Ali is úgy tűnt, kiszáll a buliból, bár egyelőre ezt azóta sem tette meg. Jelenleg Eric Pearson (Thor: Ragnarök, Transformers Egy) személyében már az ötödik forgatókönyvíró dolgozik a vámpírvadász történetén, viszont a hírek alapján a Penge 4. mozifilmje egész egyszerűen képtelen meghaladni az előmunkálatok stádiumát, és nagy kérdés, hogy valaha is elkészül-e. Vagy elkészül-e addig, míg Ali nem nyugdíjas, hiszen már betöltötte az 50-et, és ahogy a dolgok haladnak, nem holnap kell Penge jelmezét felvennie.