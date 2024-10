Nem egy, hanem mindjárt két Ragadozó-film érkezik jövőre

Vajon újra találkozik a vad és a vadász?

(Fotó: Entertainment Pictures / 2004 - Alien vs Predator - Movie Set/Entertainment Pictures)

A Halál a Ragadozó ellen 3?

Amikor 2007-ben bemutatták az Alien vs. Predator – A Halál a Ragadozó ellen második részét, sokan még arra is nagy pénzben mertek volna fogadni, hogy ezeket az emblematikus szörnyeket külön-külön sem fogjuk már a vásznon látni, nemhogy együtt. Óriásit bukott a film, mindkét franchise megszenvedte a katasztrofális művet, és évekig nem is mertek egyik szörnyhöz sem hozzányúlni. 2010-ben Antal Nimród rendezésében megjelent a Ragadozók, majd 2012-ben az Alien-sztorit is felélesztette Ridley Scott a Prometheusszal. Szépen lassan felépítették újra mindkét kultszörnyeteg imázsát, így nem csoda, hogy eddig fel sem merült egy újabb Alien vs. Predator-mozi elkészítése, azonban Steve Asbell válasza lehet elindít valamit. Ugyanis arra kérdésre, hogy látjuk-e még valaha egymás ellen harcolni az idegeneket, azt felelte, hogy „valószínűleg”. Ám még mielőtt mindenki a fejéhez kapna, megnyugtatta a rajongókat nem a semmiből fogják az űr két rettenetét összeereszteni, hanem alapos építkezést követően jön létre kettejük újbóli találkozása.