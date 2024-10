Korszakalkotó módszerrel forgatják Ralph Fiennes új filmjét

Az Oscar-díjas Danny Boyle a Trainspotting és A part után úgy döntött, megpróbálja feléleszteni a 2000-es évek elejére lezüllesztett zombifilmek műfaját, és sikerült is neki. Az addigi rettenetesen lassan csoszogó élőhalottak helyét az eszeveszettül rohanó, gyilkolásra kész fertőzött emberek vették át. Részben ennek az újfajta megközelítésnek köszönhetően elképesztő sikert aratott a mozi, és újabb löketet adott a haldokló zsánernek. A film öt évvel később folytatást is kapott 28 héttel később címmel, mely sem meghaladni, de megközelíteni sem tudta igazán előzményét. Majd az időben egy nagyot előreugorva, idén januárban bejelentették, hogy a sztori trilógiává bővül. Igaz, a cím szerint 28 év telik el a vírus kirobbanása óta, de a valóságban „csak” 23 esztendő választja el egymástól a 2002-ben megjelent első, és a 2025. június 20-án debütáló harmadik fejezetet. A készülőfélben lévő 28 évvel később forgatásáról már szivárogtak ki olyan pletykák, miszerint formabontó módszerrel kerülnek rögzítésre a jelenetek, ezt pedig Ralph Fiennes, a mozi egyik szereplője kommentálta is.

A visszatérő Cillian Murphy oldalán fog szerepelni Ralph Fiennes a 28 nappal később folytatásában

(Fotó: Entertainment Pictures / 2002 - 28 Days Later - Movie Set/Entertainment Pictures)

Ralph Fiennes megerősítette a pletykákat

Már korábban érkeztek olyan hírek a forgatásról, hogy egyes jelenetek rögzítéséhez nem hagyományos kamerát használnak, hanem egy Apple gyártmányú iPhone készüléket. A találgatásnak pedig az vetett véget, amikor Ralph Fiennes egy Collidernek adott interjúban elmondta, hogy valóban egy iPhone-nal vettek fel néhány jelenetet.

Igen, az iPhone hátoldalára hatalmas lencséket rögzítettek!

– mesélte nevetve az angol színész.

Ennek a pletykának a bebizonyosodásával elmondható, hogy a 28 évvel később lesz az első hollywoodi produkció, melyet (részben) egy telefonnal rögzítettek. A készülék hatalmas lencséi előtt pedig olyan sztárok színészkedtek Ralph Fiennes mellett, mint az első részben is szereplő, Oscar-díjas Cillian Murphy vagy az új James Bondként emlegetett Aaron Taylor-Johnson.