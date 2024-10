A film, ami elárulta, hogy Jamie Foxx énekelni is tud - 20 éves a Ray

Aki csak egy kicsit is jártas a zenében, legalább egyszer biztosan szembejött vele Ray Charles neve. A XX. századi amerikai zeneipar egyik legemblematikusabb alakja megannyi slágert (Hit The Road Jack; I Got A Woman; Georgia On My Mind) adott az egész világnak, melyek mai napig rendkívül népszerűek. Hullámvasútszerű életéről pont húsz évvel ezelőtt jelent meg a Ray című film, melyben az Oscar-díjas Jamie Foxx alakította a címszereplő zenészt. A kerek évforduló alkalmából cikkünkben össze is gyűjtöttünk még néhány életrajzi filmet, melyek híres zenészekről, énekesekről szólnak.

Jamie Foxx Oscar-díja több mint megérdemelt volt a Ray-ért (Fotó: Nicola Goode/Universal Pictures)

Ray

Jamie Foxx alakításának tűpontos mivoltáról mi sem árulkodhatna jobban, mint az a sztori, miszerint amikor Ray Charlesnak először lejátszották Foxx hangfelvételeit, azt hitte saját maga fiatalabb énjét hallja éppen. Nem is csoda, hogy lélegzetelállító játékával Oscar-díjat érdemelt ki magának, s a díjat halott nagymamájának ajánlotta, aki miatt színészetre szánta magát. A mozi Ray Charles életének fontosabb momentumait dolgozza fel, mint például látásának elvesztését, sikerének kialakulását, drogfüggőségét vagy kitiltását Georgia államból. A feldolgozott dalok tényleg rendkívül élethűen hangzanak, a sztori kellően drámai, a színészi alakítások pedig valóban kiemelkedők.

Joaquin Phoenix karrierének egyik csúcspontja A nyughatatlan (Fotó: KPA/ Northfoto)

A nyughatatlan

Miután kiderült, hogy a múlt hónapban megjelent Joker: Kétszemélyes téboly musical lesz, voltak, akik felszisszentek félelmükben, hiszen még nem hallották Joaquin Phoenix énekhangját. Azonban akadtak olyan is, akik teljes nyugalomban fogadták a hírt, mert jól emlékeztek a Johnny Cash életét feldolgozó drámára, melynek főszereplője nem más volt, mint az Oscar-díjas színész. A mély és karcos hangú énekes-dalszerző életútját körüljáró mű az elképesztő színész alakításai miatt maradt emlékezetes, Joaquin Phoenixet jelölték Oscarra, míg Reese Witherspoon élete alakításával el is nyerte a díjat a legjobb női főszereplő kategóriájában.

Tom Hulce, mint Wolfgang Amadeus Mozart (Fotó: Orion Pictures / Represented by ZUMA Press, Inc.)

Amadeus

A Hair rendezőjének, Milos Formannek a 40 éve megjelent életrajzi filmjét a mai napig a legjobbak között emlegetik a maga műfajában. Formabontó műnek számított, ugyanis a megjelenéséig nem volt népszerű úgy bemutatni valaki életét, hogy nem egy makulátlan hősként jelenik meg a vásznon az illető, hanem a gyarlóságai is teret nyernek a sztoriban. A nézők és a kritikusok is egyaránt imádták a középszerűséget és zsenistátuszt szembe állító Mozart-mozit, és az Akadémia is 8, azaz nyolc Oscarral jutalmazta.