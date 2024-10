Rendezők, akik nem tudnak elszakadni kedvenc színészüktől

Diane Keaton és Woody Allen valamin nagyon elmélkednek (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

Woody Allen és Diane Keaton

Kell-e a filmkedvelőknek többet mondanunk annál, hogy Annie Hall vagy Mannhattan? Noha ettől még messzebbről eredeztethető Woody Allen és Diane Keaton kapcsolata. 1970-től még egy párt is alkottak egy éven át, ez idő alatt jelent meg első projektjük, a Men of Crisis: The Harvey Wallinger Story, de szakításukat követően sem távolodtak el egymástól. További két évtizeden át dolgoztak még kéz a kézben, mindent összevetve nyolc filmen, de már csak barátokként.

Wes Anderson és Bill Murray, a páratlan páros (Fotó: Isabelle Vautier / VISUAL Press Agency)

Wes Anderson és Bill Murray

Wes Anderson egyedi látványvilágú, illetve sajátos humorral és hangulattal megáldott alkotásaiban olyan Bill Murray szenvtelen, fanyar játéka, mint a hab a tortán. Nagyon összepasszolnak, és ezt ők is tudják, az 1998-as Okostojás címre hallgató vígjáték óta meg sem álltak tíz mozgóképig. A rendező legutóbbi mozija, az Asteroid City azonban kelthetett hiányérzetet a nézőkben, mert Murray nem jelent meg a vásznon. Ám Anderson mindenkit megnyugtatott valamelyest azzal a kijelentésével, miszerint egy kivágott jelenetben kapott némi képernyőidőt a színészlegenda is.

Joel Coen rendező és férj is egy személyben Frances McDormand számára (Fotó: AFF/PA Images)

Coen-fivérek és Frances McDormand

1984 nemcsak George Orwell számára volt fontos év, hanem Frances McDomandnek is. Ebben az évben játszotta el élete első szerepét a Véresen egyszerű című thrillerben, ami ráadásul pont egy Coen-testvérek nevéhez köthető darab volt. Továbbá szintén ez évben ment feleségül a két fivér közül az egyikhez, Joel Coenhez. Összesen kilenc filmben fordult meg a Coen-fivérek gondviselése alatt, és első Oscar-díját is nekik köszönheti, amit az 1996-os, igaznak titulált kamutörténetért, a Fargóért kapott, amelyben egy roppant erőteljes női karaktert, egy bűnügyet felgöngyölítő rendőrt formált meg.