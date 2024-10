53 éves Sacha Baron Cohen, az ezerarcú komikus

Habár a legtöbben a mozivászonról ismerik Sacha Baron Cohen eszement karaktereit, viszont szinte minden figurájáról elmondható, hogy sokkal korábban, még az ezredforduló előtt megjelentek valamelyik angol tévécsatornán. A komikus igyekezett, az általa megalkotott karakterekkel a társadalom minél szélesebb rétegét megszólítani, ehhez pedig temérdek álinterjút készített, többek között az utca emberével, celebekkel, politikusakkal, zenészekkel és sportolókkal is. De vegyük végig, kik is voltak ezek az álújságírók és egyéb fiktív alakok.

Sacha Baron Cohen egyik első nagy dobása, Ali G (Fotó: WORKING TITLE FILMS / ZUMA Press)

Ali G

A szabadszájú, különféle sztereotípiákat ötvöző rapper, Ali G is a tévében debütált, az ott megjelenő álinterjúi – Donald Trumppal készített is egyet – pedig olyan elképesztő sikereket értek el. Egyszer például beválasztották a 100 legjobb televíziós karakter közé, de szerepelt egy Madonna-klipben is, valamint 2002-ben film is készült vele, Ali G Indahouse címmel. Az angol származású, különböző rétegnyelvekkel játszadozó gengszterrapper karaktere egyszer az angol parlamentben találja magát, mivel az egyik politikus vele próbálja elérni a fiatalokat, új szavazókat remélve ettől a lépéstől. A kamugengszter ugyancsak tájidegennek számít ebben a környezetben, és elképesztően furcsa szituációkat teremt. Példának okáért az egyik jelenetben két, háborúban álló afrikai ország vezetőjét úgy békíti ki, hogy kannabiszos teát itat velük.

Sacha Baron Cohen leghíresebb szerepe, Borat, a kazah újságíró

(Fotó: Jerome Ware / ZUMA Press)

Borat Sagdiyev

A kazah állami televízió tudósítója, Borat Sagdiyev "ötlete" is valamikor a ’90-es években pattant ki Sacha Baron Cohen fejéből. Ám, mivel Amerikában nem néztek angol tévécsatornákat, illetve Cohen teljesen másképp festett, mint az Ali G mozifilmben, az angol színésznek lehetősége nyílt arra, hogy inkognitóban készítsen interjúkat a tengerentúlon. Teljesen átszellemülve, a karaktertől sosem megszabadulva rótta az amerikai utakat, és lépett interakcióba az ottani emberekkel, akik nem ismerték fel, és elhitték róla, hogy ő valóban egy Kazahsztánból érkezett újságíró. Ez a tudatlanságuk pedig azt okozta, hogy sokkal szabadabban fogalmaztak bizonyos témákat illetően, mert biztosak voltak benne, hogy ezt senki sem fogja látni. A rengeteg nyersanyag lehetővé tette egy agyament, ám mégis zseniális mozifilm elkészültét, amely számtalan emlékezetes jelenettel rendelkezik. A fagylaltos kocsival közlekedő, Borat és társa állítólag még az FBI érdeklődését is felkeltette, akik aktát is nyitottak róla Cohen Amerikában való tartózkodása alatt.