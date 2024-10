Az első igazi akcióhősnő, Sigourney Weaver 75 éves lett - ezeket a filmjeit látni kell

A dolgozó lány (1988)

Sigourney Weavert először A nyolcadik utas: a Halálért jelölték Oscarra (ami horrorfilmben játszó színésznőkkel nagyon ritkán fordult valaha elő), a következő évben pedig már egyből két oka is volt jelen lenni az Oscar-gálán. A Gorillák a ködben és A dolgozó lány című filmjeiért egyaránt jelölték, a Legjobb női főszereplő és a Legjobb női mellékszereplő kategóriákban.

Working Girl (Dolgozó lány)

A díjat végül egyikért sem kapta meg, ellenben a Golden Globe-al, amit mindkét filmért hazavihetett, A dolgozó lány pedig azóta is a nyolcvanas évek egyik színfoltja a vígjátékok terén, ami a női nézőpontjával még a korát is megelőzte.

Avatar-filmek (2009-)

A színésznő karrierjének utóbbi szakaszát leginkább James Cameron monumentális vállalkozása határozta meg. A filmtechnikát is megújító, nem mellesleg pedig a valaha volt legtöbb bevételt termelő filmjévé váló Avatarban elkötelezett, a jó ügyért küzdő tudóst alakított Weaver – ebben a szerepében találkozott A gorillák a ködben etológusa és az űrharcos Ripley. Az első Avatar végének eseményei ellenére pedig a folytatásokban is visszatért és visszatér, hiszen készülnek sorban az új részek továbbra is.