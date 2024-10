Vannak színészek, akiknek egész egyszerűen egybeforrt a nevük az általuk játszott karakterekkel. Daniel Radcliffe nagy eséllyel örök életére Harry Potter marad, Mark Hamillre is sokan Luke Skywalkerként emlékeznek, és Arnold Schwarzenegger neve is elválaszthatatlanul összenőtt a Terminátorral. Az öntudatra ébredt gépekkel teletűzdelt utópisztikus jövőből érkezik vissza a címszereplő halálosztó, hogy a gépek ellen harcoló emberek vezetőjének édesanyját kiiktassa. Ezt azonban egy, az időben szintúgy visszautazó katona igyekszik megakadályozni. Röviden ennyi a Terminátor sztorija, mely alacsony költségvetése ellenére korszakalkotó mozivá tudott avanzsálni, és hatalmas franchise született belőle az évtizedek során. Napra pontosan 40 évvel ezelőtt indult hosszú útjára a történet, és eme alkalomból össze is gyűjtöttünk néhány érdekességet a legelső felvonásról.

Arnold Schwarzenegger talán leghíresebb szerepe a Terminátor

(Fotó: 20th Cenury Fox / NORTHFOTO/© 1984 by 20th Cenury Fox)

Terminátor, a születésnapos halálosztó

James Cameron, ahogy ő fogalmazott „gerillamódszert” alkalmazott a film készítése során. Ez annyit tesz, hogy forgatási engedély nélkül kiment az egész stáb egy adott helyszínre, gyorsan leforgatták a jelenetet, majd utána pakoltak is össze, mielőtt a rendőrök megjelentek volna. Emiatt sok esetben a háttérben szereplő statiszták nem is színészek, hanem civil járókelők. A háromszoros Oscar-díjas rendező annyira megszállottja volt a munkájának, hogy aludni sem volt sokszor hajlandó. Egy alkalommal hajnali háromkor hívta fel Arnold Schwarzeneggert, mert újra kellett forgatniuk egy jelenetet, és kérte az Osztrák Tölgyet, hogy ha lehet, már jelmezben menjen a helyszínre.

Schwarzenegger már a tekintetével is ölni tudott volna

(Fotó: ORION PICTURES / NORTHFOTO)

3. Arnold Schwarzenegger egy hónapig gyakorolt fegyverhasználatot, és a végére annyira belejött, hogy bekötött szemmel is szét tudta szedni, majd össze tudta rakni a Halálosztó pisztolyait és puskáit.

4. Összesen 14 sornyi szövege van az egész moziban a címszereplőt alakító Arnold Schwarzeneggernek. Ez tízzel kevesebb, mint amennyi a Conan, a barbárban volt a testépítőből vált színésznek.

Linda Hamilton és Michael Biehn a szörnygépezet elől menekülők szerepében

(Fotó: ORION PICTURES / NORTHFOTO)

5. Arnold amennyire csak lehet, megpróbálta kerülni Linda Hamiltont és Michael Biehnt a forgatás ideje alatt, mert nem akart velük jó kapcsolatot kialakítani, hiszen a sztori szerint az általa megformált T-800-as modell meg akarja ölni az említett két színész karakterét, ezzel segítve kollégáik alakítását, hogy hitelesebben tudják előadni a félelmet a vásznon.