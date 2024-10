Befutott az év leghosszabb és legmonumentálisabb filmjének az előzetese. A The Brutalist rövid ízelítője kellőképpen felcsigázta a közönség érdeklődését, ám a bemutatóig még pár hónapot várnunk kell. Az Adrien Brody és Felicity Jones főszereplésével készült 215 perces filmet az idei Oscar-szezon legnagyobb esélyeseként tartják számon.

A The Brutalist sikercsapata (Fotó: Pascal Le Segretain/Getty Images)

The Brutalist története

Az eposzi hosszúságú sztori, a magyar származású Tóth házaspár történetét meséli el, aki a Holokauszt után Amerikába vándorolnak, az építész László hasznosítja a tengerentúlon a tudását és aktívan részt vesz a mai modern Egyesült Államok építészeténék és stílusának kialakításában. A film lenyűgözte a kritikusakat, a Velencei Filmfesztiválon a rendezőt, a mindössze 36 éves Brady Corbetet a legjobb rendező Ezüst oroszlánjával ismerték el. A mindössze 6 millió dollárból készült film iradatlan tempóban készült, a több mint három és félórás film mindössze 34 nap alatt forgott le magyarországi forgatási helyszíneken, a stáb csupán egy-két napot töltött Olaszországban. A film hosszú évek óta készült, miközben folyamatosan cserélődtek a főszereplők és szűkült a költségvetés. Első körben Joel Edgerton és az Oscar-díjas Marion Cotillard alakította volna a két főszerepet, majd miután a Covid-járvány miatt csúszott a forgatás a Mission Impossible filmekből ismert Vanessa Kirby és a Marvel-filmekből ismert Winter Soldier azaz Sebastian Stan lépett volna a helyükre.

Adrien Brody készülhet a második Oscarjára? (Fotó: YouTube)

A The Brutalist Adrien Bordynak Oscart hozhat?

Végül Roman Polanski Zongorista című filmjéért Oscar-díjjal jutalmazott Adrien Brody és a Mindenség elméletéből ismert Felicity Jones kapta meg a lehetőséget és a kritikák szerint mindketten nagyon is éltek vele, többek szerint életük alakítását nyújtják a The Brutalistban. A Variety előrejelzése szerint a film, a rendező, Brody és a Jancsó Dávid vágó is aranyszobrot kaphat a munkájáért.

A The Brutalistot az USA-ban december végén mutatják be az Oscar-szezon idején, Magyarországon 2025 január 23-án láthatjuk a filmet a hazai mozikban.