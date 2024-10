Timothée Chalamet pornóbajsza csábította vissza az Oscar-díjas színésznőt a nyugdíjból

Megérkezett az első fotó a Marty Supreme című életrajzi filmből. A Timothée Chalamet főszereplésével készülő produkció munkálatai pár hete kezdődtek meg. A néhai pingpongozó, Marty Supreme életrajzi filmjének nem csak a témája különleges, ebben a filmben tér vissza Gywneth Paltrow öt év után a filmvászonra is. Az 52 éves színésznő ugyanis 2019 óta nem játszott se sorozatban, se mozifilmben.

Timothée Chalamet felismerhetetlen lett Marty szerepében (Fotó: James Devaney)

Timothée Chalamet a pingpongbajnok

A 28 éves Timothée Chalamet a Dűne-filmek után szeretett volna valódi színészi kihívásokat keresni, ezért a Arrakis bolygót a Földre cserélte egy időre és legközelebb télen láthatjuk őt a mozikban a Sehol se otthon életrajzi filmben, ahol a fiatal Bob Dylent kelti életre Elle Fanning és Edward Norton oldalán. A filmben Timothée a saját hangján énekelt, amit a Wonka nézői maguk is megtapasztalhattak már. A filmet már most komoly Oscar-esélyesként emlegeti a szakma, a trailer alapján Timothée már készülhet a második Oscar-jelölésére a Szólíts a neveden! után. Az életrajzi filmek azonban továbbra is érdeklik a sztárt, ezért is vállalta el a Marty Reisman asztalitenisz-világbajnok élete alapján készülő Marty Supreme című film főszerepét.

Öt év után tér vissza Gwyneth Paltrow (Fotó: AFP / AFP/Horizontal)

Gwyneth Paltrow újra nyeregben

A stábhoz elsőnek az 52 éves Gwyneth Paltrow csatlakozott, aki öt év után újra kamerák elé áll. Az elmúlt 15 éveben az Oscar-díjas színésznőt leginkább Vasember csajaként, Pepper Potts-ként láthattuk a Vasember-filmekben illetve a Bosszúálló sorozatban. Utoljára a 2019-es Végjátékban tűnt fel pár percre a sztár, de azóta nem láttuk őt a vásznon, csupán a bulvárlapok címoldalán bírósági ügyei miatt, vagy a saját márkás kozmetikai és erotikus kiegészítői matt. A film forgatása már javában zajlik New Yorkban, a további szerepekben Tyler, the Creator, Odessa A'zion, Penn Jillette, Kevin O'Leary, és Abel Ferrara látható. A filmet 2025-ben mutathatják be.