Egy Timothée Chalamet-hasonmásversenyen tűnt fel Timothée Chalamet

Pár héttel ezelőtt már bejárta az internetet, hogy Timothée Chalamet hasonmásait keresik egy New Yorkban megrendezésre kerülő megmérettetés keretei közt. A versenyre tegnap került sor a Nagy Alma egyik parkjában, ahol temérdek huszonéves fiatalember jelent meg. Voltak, akik Willy Wonkának öltöztek, míg mások a Dűnéből ismert Paul Atreides-nek adták ki magukat. Ám nem volt elég csupán hasonlítani a sztárra, a zsűri faggatta a versenyzőket a francia tudásukról, továbbá Timothée Chalamet párja, Kylie Jenner kvízkérdés volt. A győztes végül egy Miles Mitchell nevű 21 éves fiú lett, aki az 50 dolláros fődíj mellett egy közös képet is kapott napjaink egyik legnépszerűbb színészével. Ugyanis az esemény legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor maga Timothée Chalamet is váratlanul megjelent a versenyen. Az ifjú sztárszínész állta a sarat, pedig felbukkanása után a rajongók egyből megrohamozták, és mindenki közös képet akart csinálni vele.

Timothée Chalamet rajongói Bob Dylannek öltözve is versenyezhetnek hamarosan

(Fotó: Instagram)

Timothée Chalamet Chaplin nyomdokaiban

Nem új keletű, hogy az adott kor egyik sztárja egy hasonmásverseny alanya lesz. Egy régi anekdota szerint a 20. század első felének egyik legnagyobb alakja, Charlie Chaplin is megélte azt, hogy hasonmásai gyűltek össze egy vetélkedő keretei közt. Azonban ő, Chalamet-val ellentétben, el is indult ezen a próbatételen. A sztori csattanója pedig az, hogy Chaplin nem hogy nem nyerte meg a versenyt, de még a top 10 versenyző közé sem fért be, csak a huszadik helyen végzett. Mentségére szóljon, hogy a jeles alkalmon nem viselte ikonikus bajuszát és jellegzetes botja sem volt nála.

GUYS I JUST MET TIMOTHEE CHALAMET AT THE LOOKALIKE COMPETITION pic.twitter.com/3MHMrorqNo — fizzle mcschnizzle (dr. taylor’s version) (@fizzysodatoes) October 27, 2024

Timothée Chalamet legközelebb Bob Dylan szerepében fog majd tetszelegni a Sehol se otthon című filmben. Ha pedig maradandót tud alkotni, akkor a következő hasonmásversenyen már a legendás rockzenész fanatikusai is elindulhatnak, így téve még színesebbé a felhozatalt.