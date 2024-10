Öl, butít és nyomorba dönt: 7 film alkoholbetegekről, amit látnod kell

A Portugál film és színpadi változata is kultalkotás hazánkban (Fotó: YouTube)

Portugál (2000)

Magyarország igencsak jelentős teljesítményeket tud felmutatni italkészítés és italfogyasztás terén is, aminek mindennapi életre gyakorolt hatásai a magyar filmekben is rendszeresen megmutatkoznak. Például az Egressy Zoltán sikerszíndarabjából készült Portugálban, aminek helyszíne egy falusi kocsma, az oda betérő sokféle jellegzetes alakkal, akik egy nap alatt is többször fordulnak be oda egy kis „fröcsikéért”.

Az egyik legkedveltebb alternatív karácsonyi filmben Billy Bob Thornton a télapó (Fotó: Entertainment Pictures)

Tapló télapó (2003)

Már a Mikulás is piál? Ebben a filmben igen, hiszen a Billy Bob Thornton által alakított suttyó karakter valójában rühelli a gyerekeket és a karácsonyt, szíve szerint állandóan részeg, nőket dönget meg a próbafülkében, és az egészet csak azért csinálja, hogy szenteste kirabolhassa a plázát. Azonban emberére akad egy dagi kisfiú személyében, és a végére hihetetlen módon egy igazi karácsonyi film sül ki az egészből, persze éjfekete humorral keverve.

A félszemű remake-je nagy siker lett (Fotó: Paramount Pictures / Entertainment Pictures)

A félszemű (2010)

Jeff Bridges jó néhány részeges karaktert megformált már a karrierje során (emlékezzünk csak A nagy Lebowksi koktélkedvelő Tökijére), és a westernlegenda John Wayne is rendszeresen meghúzta a whiskeyt a filmjeiben. Kettejük színészi pályáján közös pontot jelent A félszemű seriff (1969) és A félszemű (2010): ugyanaz a történet, két különböző korban elmesélve. Mindkét esetben egy embergyűlöletbe és ivászatba beleragadt egykori békebíróval, akit egy fiatal lány megbízása rángat ki a mélyből.

Tilla legújabb rendezésének jó visszhangja van (Fotó: YouTube)

És mi van Tomival? (2024)

Till Attilát a legtöbben valószínűleg televíziós műsorvezetőként ismerik, pedig filmrendezőként is már egészen komoly munkásságot hozott össze olyan alkotások révén, mint a Tiszta szívvel, a Csicska, vagy a Pánik. Az önéletrajzi ihletettségű új rendezésében két, gyógyulóban lévő alkoholbeteg (Thuróczy Szabolcs és Polgár Tamás) egyetlen napját követhetjük végig, akik a terápiás ülésekről eltűnő barátjukat próbálják megtalálni, mielőtt az visszaesne. Eközben pedig nekik maguknak is kemény kihívásokkal kell szembesülniük, hiszen nem könnyű nemet mondani ott, ahol mindenki kínál.