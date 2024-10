Új Amerikai pszichó: Oscar-jelölt rendező forgatja újra a kilencvenes évek kulcsregényét

Az 1991-ben (Magyarországon 1994-ben) megjelent Amerikai psycho az ún. X-generációs amerikai írók legnevesebb tagjának, Bret Easton Ellis leghíresebb regénye, amelyből a kanadai rendezőnő, Mary Harron rendezett kultfilmet 2000-ben (Amerikai pszichó), az ezredfordulóra nézve aktualizálva a főhős Patrick Batemanhez hasonló amerikai aranyifjak kiüresedett életét, egyúttal pedig világsztárrá téve Christian Bale-t. Most úgy tűnik, a Szólíts a neveden Oscar-jelölt és Európai Filmdíjas rendezője, a Csontok meg minden című filmjével a velencei filmfesztiválon a legjobb direktornak járó Ezüst Oroszlán-díjat elnyerő Luca Guadagnino igazíthatja Ellis sikerregényét a 2010-es/2020-as évekre. Készül ugyanis az új Amerikai pszichó.

Készül az új Amerikai pszichó, de vajon ki kapja Christian Bale szerepét?

Fotó: Netflix

Az érzelmi komplexitás, erotikus tartalom és pazar látványvilág hármasa által jellemezhető Guadagnino tulajdonképpen tökéletes választás lenne Ellis regényének megfilmesítésére – kérdés, hogy Mary Harron ma már kultfilmként kezelt 2000-es változata után szükség van-e egyáltalán egy újabb adaptációra.

Nem remake lesz az új Amerikai pszichó

Azt ugyanis máris leszögezték a frissen bejelentett produkció alkotói, hogy az új Bateman-kaland nem remake lesz. A forgatókönyvet Scott Z. Burns (Bourne-ultimátum, Az informátor!, Fertőzés, Mellékhatások) írja, és Guadagnino kifejezetten az új évezred viszonyaira interpretálná az egyébként az 1980-as évek második felében játszódó történetet, amely annak idején megosztotta közönségét szúkimondásával, ellentmondásos erőszak- és szexábrázolásával, no meg azzal, ahogy a New York-i elit kokainmámoros fiatal menedzsereit bemutatta. Az Amerikai pszichó társadalomkritika szempontjából nagyon erős regény és film volt.

Az Amerikai pszichó főszerepéért már többen is versenyre keltek

Ahogy bejelentették az új filmváltozatot, több színész is úgy érezte, itt a lehetőség, hogy Christian Bale nyomdokába lépjen. Az önelégült, ugyanakkor kiüresedett, egyre mélyebbre süllyedő fiatal üzletember szerepére több, egyébként is ígéretes karrier elé tekintő színész is feni a fogát.

Így például a Szörnyetegek egyik főszereplője, Cooper Koch ,

illetve az Eufória felfedezettje, Jacob Elordi is.

Cooper Koch a The Hollywood Reporternek adott interjúban egyenesen úgy fogalmazott:

Azt hiszem, lehetnék én Patrick Bateman. Elvégre, sorozatgyilkost még nem játszottam. Szerintem menne az is.

Elordi azonban komoly ellenfele lehet a szereplőválogatáson.